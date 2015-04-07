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  • Standard Product Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator

Izbeigta ražošana

InstantCareGludināšanas sistēma

GC7520/02

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātra un droša gludināšana

Radīts ātrai gludināšanai no sākuma līdz beigām, Philips InstantCare tvaika gludeklis ir gatavs lietošanai 2 minūšu laikā. Tvaiks padara gludināšanu ātrāku, iekļūstot dziļāk audumā, lai likvidētu krokas.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludeklis gatavs darbam 2 minūtēs, uzpilde jebkurā laikā

Ātra un droša gludināšana

  • 4,5 bāri

  • 120 g/min tvaika padeve

Līdz pat 4,5 bāru tvaika spiediens ātrai gludināšanai

Līdz pat 4,5 bāru tvaika spiediens ātrai gludināšanai

Divkāršojiet gludināšanas ātrumu ar tvaiku. Tvaika spiediens dziļi iekļūst audumā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu pat sarežģīti gludināmu audumu gadījumā.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 120 g/min

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 120 g/min

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Philips gludekļa ar tvaika staciju unikālā tehnoloģija rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.

Viegls gludeklis gludināšanai bez piepūles

Gludeklis sver tikai 1,2 kg, padarot gludināšanu vieglu, bez piepūles

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/04/2015

Polska

Polska

świetne żelazko

Żelazko parowe InstantCare to moje wybawienie. Nie wiem ile czasu zajęłoby mi prasowanie tradycyjnym żelazkiem. To nagrzewa się bardzo szybko bo już po 2 minutach jest gotowe do użytku. Para jest pod bardzo dużym ciśnieniem więc prasuje się naprawdę w ekspresowym tempie. Żadne zagniecenie nie stanowi problemu. Warto też zwrócić uwagę, że żelazko bardzo dobrze leży w dłoni i nie jest tak ciężkie jak żelazka innych firm.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

03/12/2013

Polska

Polska

Bardzo udane urządzenie.

Ciągły strumień pary bardzo przyspiesza prasowanie, materiał które do tej pory były "oporne" łatwiej wyprasować.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā