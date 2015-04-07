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Ātra un droša gludināšana
Radīts ātrai gludināšanai no sākuma līdz beigām, Philips InstantCare tvaika gludeklis ir gatavs lietošanai 2 minūšu laikā. Tvaiks padara gludināšanu ātrāku, iekļūstot dziļāk audumā, lai likvidētu krokas.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
4,5 bāri
120 g/min tvaika padeve
Divkāršojiet gludināšanas ātrumu ar tvaiku. Tvaika spiediens dziļi iekļūst audumā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu pat sarežģīti gludināmu audumu gadījumā.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Philips gludekļa ar tvaika staciju unikālā tehnoloģija rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.
Gludeklis sver tikai 1,2 kg, padarot gludināšanu vieglu, bez piepūles
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Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
bozenak
07/04/2015
Polska
świetne żelazko
Żelazko parowe InstantCare to moje wybawienie. Nie wiem ile czasu zajęłoby mi prasowanie tradycyjnym żelazkiem. To nagrzewa się bardzo szybko bo już po 2 minutach jest gotowe do użytku. Para jest pod bardzo dużym ciśnieniem więc prasuje się naprawdę w ekspresowym tempie. Żadne zagniecenie nie stanowi problemu. Warto też zwrócić uwagę, że żelazko bardzo dobrze leży w dłoni i nie jest tak ciężkie jak żelazka innych firm.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem
rychoo
03/12/2013
Polska
Bardzo udane urządzenie.
Ciągły strumień pary bardzo przyspiesza prasowanie, materiał które do tej pory były "oporne" łatwiej wyprasować.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem