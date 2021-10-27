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  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*

Izbeigta ražošana

PerfectCare CompactGludināšanas sistēma

GC7831/20

4.6
| (81) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*
Spēcīgā, nepārtrauktā tvaika padeve ļauj ātri izgludināt visu veidu apģērbus — pateicoties mūsu OptimalTEMP tehnoloģijai, nav nepieciešams noregulēt temperatūru. Gludeklis ir kompakts un viegls, tāpēc to ir viegli lietot un uzglabāt.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Mūsu kompaktā gludināšanas sistēma

Ātrāka gludināšana, izmantojot 2x vairāk tvaika*

  • Maks. 5,8 bāru sūkņa spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 330 g

  • 1,5 l ūdens tvertne

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Spēcīgais, nepārtrauktais tvaiks viegli tiek galā pat ar visbiezākajiem audumiem. Grūti izgludināmi burzījumi izzūd, pateicoties papildu tvaikam vienmēr, kad tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

Gludini visu, no zīda līdz džinsam, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jebkurā brīdī var gludināt jebkuru audumu.

Drošs uz visiem gludināmiem apģērbiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Drošs uz visiem gludināmiem apģērbiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Pateicoties OptimalTEMP, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt, pat atstājot uz apģērba vai gludināmā dēļa. Garantēti bez apdegumiem un spīdīgiem laukumiem.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.6

no 5

81

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

27/10/2021

Україна

Україна

Заощаджує час

Швидко випрасовує речі. Постільну білизну можна складати в декілька разів і паром розгладжувати. Користуюсь все 4 роки

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

08/11/2020

Україна

Україна

Незамінний помічник, зручний у використанні

Цей парогенератор використовує вже більше року. Перед покупкою довго вагалася між звичайною праскою та парогенератором, передивилась багато відео та перечитала безліч відгуків, але ні разу не пожалкувала про свій вибір. Особливо тоді коли з'явилася маленька дитина і необхідно частіше та більше приділяти цьому час. Дуже легкий у використанні, не займає багато місця, можна використовувати як у вертикальному так і в горизонтальному положенні. Не потрібно виставляти температуру, переживати пропалити, можна пропарити іграшки, подушки. Однозначно рекомендую, повністю задоволена!!

Mīnusi

Немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

28/07/2020

Україна

Україна

Надприємне прасування

Під час прасування справді не потрібно замислюватися над температурою праски та пари. Дуже легка праска, зручно тримати у руці. Комфортно використовувати для прасування/відпарювання речей на вішаках, зокрема, штанів та піджаків. Я задоволена)))

Plusi

Комфортне прасування

Mīnusi

Не існує

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

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Atrunas

  1. Ietaupa līdz pat 30 % enerģijas ar ECO režīmu, salīdzinājumā ar Turbo režīmu, balstoties uz standartu IEC 60311.

  2. Salīdzinot ar Philips tvaika gludekli Azur Performer