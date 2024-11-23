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  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
  • Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā

8000. sērijaRokas apģērbu tvaicētājs

GC801/10

4.2
| (77) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu

1 godalga

Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā
Jaunais Philips 8000. sērijas apģērbu tvaicētājs ir ātri un ērti lietojams burzījumu likvidēšanai no ikdienas apģērba; vienā reizē var apstrādāt līdz 5 apģērba gabaliem, un gludināmais dēlis nav nepieciešams. To var droši lietot uz jebkāda, pat smalka auduma — nekādu spīduma nospiedumu vai apdegumu!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Nav nepieciešams gludināmais dēlis

Jaudīga un ērta ierīce lietošanai ikdienā

  • Apģērba apstrāde ar tvaiku

  • Tvaika padeve līdz pat 32 g/min

  • Atkaļķošanas tehnoloģija

  • Garantēta aizsardz. pret piededzināšanu

Jaudīgs 32 g/min tvaiks ātram rezultātam

Jaudīgs 32 g/min tvaiks ātram rezultātam

Jaudīgs tvaiks līdz 32 g/min ātram rezultātam ikdienā.

Gatavs lietošanai 60 sekunžu laikā

Gatavs lietošanai 60 sekunžu laikā

Gatavs lietošanai tikai 60 sekunžu laikā.

Uzkarsējama plātne ātrākam rezultātam

Uzkarsējama plātne ātrākam rezultātam

Apstrādā apģērbu ar tvaiku mazāk nekā 3 minūtēs**. Uzkarsējamā plātne novērš kondensāta veidošanos uz apģērba un gādā par ātru rezultātu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.2

no 5

77

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

2

23/11/2024

Україна

Україна

Чудовий та необхідний девайс!

Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!

Plusi

Виконує вказані функції, має зручний дизайн, доволі хороший об'єм резервуару для води, довгий дріт,зручна вилка

Mīnusi

Немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

20/06/2024

Україна

Україна

МодельGC801/10 це удосконалена модель GC440/47

Користувались більше п'ять років моделлю GC440/47. Задоволені роботою проте не все вічне. Вирішили замовити досить подібну модель GC801/10. На вигляд ці моделі схожі. Але дана нова модель GC801/10 має ще додатково два режими потужності слабший та потужніший. Що думаю добре. Побачимо як буде у користуванні.Перше використання налаштувало на позитив від відпарювача.

Plusi

Не важкий, місткий резервувар, зручний у використанні. Можна ставити вертикально, що підошва у повітрі, це безпечно

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

06/12/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Гарно відпарює речі

Довіряю компанії Philips, техніка справно працює..

Plusi

Потужний, швидко відпарює

Mīnusi

Сорочки ідеально випрасовані цим виробом не будуть, але це зазначено в інструкції

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

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Atrunas

  1. Pārbaudi 10 minūtes nekustīgā stāvoklī veikusi ārēja testēšanas iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.

  2. Philips laboratorijā ar maksimālo tvaika stiprumu tika testēts ar sieviešu kokvilnas t-kreklu un vidēja garuma svārkiem.