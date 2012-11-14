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  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Izbeigta ražošana

8400 seriesGludināšanas sistēma

GC8420/02

3.8

| (6) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

1 godalga

Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli

Jaudīgs, taču pārsteidzoši ērts, šis gludeklis rada nepārtrauktu tvaika padevi. Lielo, noņemamo ūdens tvertni varat piepildīt jebkurā laikā un vietā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu.

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Nekādu kompromisu.

Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli

  • 1,6 l

Līdz 5 bāru spiediens

Līdz 5 bāru spiediens

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.

Papildu tvaiks līdz pat 160 g

Papildu tvaiks līdz pat 160 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 110 g/min

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 110 g/min

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Unikālā tehnoloģija Philips tvaika ģeneratora gludeklī rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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3.8

no 5

6

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

3
2

14/11/2012

Polska

Polska

do zwykłego żelazka już nie wrócisz

posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

15/05/2012

Polska

Polska

PRODUKT REWELACYJNY

POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo funkcyjne żelazko.

Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā