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Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli
Jaudīgs, taču pārsteidzoši ērts, šis gludeklis rada nepārtrauktu tvaika padevi. Lielo, noņemamo ūdens tvertni varat piepildīt jebkurā laikā un vietā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
1,6 l
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Unikālā tehnoloģija Philips tvaika ģeneratora gludeklī rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.
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Godalgas
3.8
no 5
6
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
anistach
14/11/2012
Polska
do zwykłego żelazka już nie wrócisz
posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
ELAJ
15/05/2012
Polska
PRODUKT REWELACYJNY
POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
60arek
22/09/2013
Polska
Bardzo funkcyjne żelazko.
Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem