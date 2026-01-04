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  • Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli
  • Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli

Izbeigta ražošana

8400 seriesGludināšanas sistēma

GC8460/02

1 godalga

Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli

Jaudīgs, taču pārsteidzoši ērts, šis gludeklis rada nepārtrauktu tvaika padevi. Lielo, noņemamo ūdens tvertni varat piepildīt jebkurā laikā un vietā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu.

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Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli

  • 1,6 l

  • Automātiska vada uztīšana

Līdz 5 bāru spiediens

Līdz 5 bāru spiediens

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 110 g/min

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 110 g/min

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Unikālā tehnoloģija Philips tvaika ģeneratora gludeklī rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.

Tehniskā specifikācija

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