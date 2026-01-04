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Izbeigta ražošana
GC8460/02
Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli
Jaudīgs, taču pārsteidzoši ērts, šis gludeklis rada nepārtrauktu tvaika padevi. Lielo, noņemamo ūdens tvertni varat piepildīt jebkurā laikā un vietā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu.
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1,6 l
Automātiska vada uztīšana
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Unikālā tehnoloģija Philips tvaika ģeneratora gludeklī rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.
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