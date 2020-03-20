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  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
  • Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai

Izbeigta ražošana

PerfectCare PerformerGludināšanas sistēma

GC8731/20

4.6
| (27) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

1 godalga

Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai
Philips PerfectCare Performer gludināšanas sistēma nodrošina patiešām vienkāršu, jaudīgu gludināšanu, neapdedzinot audumus. Jaudīgā nepārtrauktā tvaika plūsma dziļi un nepārtraukti iesūcas šķiedrās, lai viegli likvidētu krokas.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Klusas darbības tehnoloģija un noņemama 1,8 L ūdens tvertne

Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve īpaši ātrai gludināšanai

  • Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 390 g

  • SoftGrip

  • Noņemama 1,8 L ūdens tvertne

1,8 litru noņemama ūdens tvertne, gludināšana līdz 2 stundām

1,8 litru noņemama ūdens tvertne, gludināšana līdz 2 stundām

Ūdens tvertni var noņemt un caur lielo atveri viegli un ātri uzpildīt zem krāna. Pateicoties 1,8 L ūdens tvertnes ietilpībai, var gludināt līdz 2 stundām bez uzpildes.

CompatProVelocity tvaika dzinējs: nepārtraukta tvaika padeve

Ūdens padevi no ūdens tvertnes uz gludekli nodrošina augstspiediena sūknis. Tvaika kameras iekšpusē lielā ātrumā pārvietojas liels ūdens daudzums. Tādēļ no gludināšanas virsmas nepārtraukti izplūst ļoti spēcīgs tvaiks, kas nerada kondensātu;

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 120 g/min

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 120 g/min

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Philips gludekļa ar tvaika staciju unikālā tehnoloģija rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.6

no 5

27

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

1

20/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Verificēts pircējs

Brzo i jednostavno

I do sad sam godinama koristila parne postaje, pa kako je napredovala tehnologija tako sam i ja bivala sve zadovoljnija. A kada sam, razmažena svim tim "čudima", pomislila kako više stvarno nema prostora za nekakva radikalnija poboljšanja upoznala sam svoju novu prijateljicu. Uz zaista snažan pritisak pare ona i prepoznaje materijale koje glača, a kada želim dopuniti spremnik vodom nema potrebe čekati, jednostavno odvojim spremnik, nadopunim i nastavim s glačanjem. Pa još mogu glačati okomito, pa ne trebam postolje jer ju mogu odložiti na tkaninu koju glačam bez opasnosti da ću je oštetiti, ako je zaboravim isključiti ona će to učiniti sama.... I vjerojatno sam nešto i zaboravila.

Plusi

Brzo, jednostavno, sigurno, praktično pa čak i zabavno

Mīnusi

/

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

27/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Kratko ali slatko

Supruga nakon prvog korištenja ove parne postaje ne prestaje sa superlativima.Već godinama koristi parne postaje raznih proizvođača no do sada nije osjetila toliko značajnu razliku pri prelasku s jedne na drugu kao u ovom slučaju.Oduševljena je snagom uređaja,a kao veliku prednost ističe mogućnost dopune spremnika bez odgode,u bilo kojem trenutku.Samočišćenje kamenca kao i hrpu ostalih mogućnosti tek treba isprobati.

Plusi

do sada sve

Mīnusi

nema

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

24/12/2019

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

dobra likalna postaja je tiha in ima močno paro z njo smo vsi zadovljolni

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

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