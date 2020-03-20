30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens
Papildu tvaiks līdz 390 g
SoftGrip
Noņemama 1,8 L ūdens tvertne
Ūdens tvertni var noņemt un caur lielo atveri viegli un ātri uzpildīt zem krāna. Pateicoties 1,8 L ūdens tvertnes ietilpībai, var gludināt līdz 2 stundām bez uzpildes.
Ūdens padevi no ūdens tvertnes uz gludekli nodrošina augstspiediena sūknis. Tvaika kameras iekšpusē lielā ātrumā pārvietojas liels ūdens daudzums. Tādēļ no gludināšanas virsmas nepārtraukti izplūst ļoti spēcīgs tvaiks, kas nerada kondensātu;
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Philips gludekļa ar tvaika staciju unikālā tehnoloģija rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.
Godalgas
4.6
no 5
27
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Dolac
20/03/2020
Hrvatska
Verificēts pircējs
Brzo i jednostavno
I do sad sam godinama koristila parne postaje, pa kako je napredovala tehnologija tako sam i ja bivala sve zadovoljnija. A kada sam, razmažena svim tim "čudima", pomislila kako više stvarno nema prostora za nekakva radikalnija poboljšanja upoznala sam svoju novu prijateljicu. Uz zaista snažan pritisak pare ona i prepoznaje materijale koje glača, a kada želim dopuniti spremnik vodom nema potrebe čekati, jednostavno odvojim spremnik, nadopunim i nastavim s glačanjem. Pa još mogu glačati okomito, pa ne trebam postolje jer ju mogu odložiti na tkaninu koju glačam bez opasnosti da ću je oštetiti, ako je zaboravim isključiti ona će to učiniti sama.... I vjerojatno sam nešto i zaboravila.
Plusi
Brzo, jednostavno, sigurno, praktično pa čak i zabavno
Mīnusi
/
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Zagi1504
27/02/2020
Hrvatska
Kratko ali slatko
Supruga nakon prvog korištenja ove parne postaje ne prestaje sa superlativima.Već godinama koristi parne postaje raznih proizvođača no do sada nije osjetila toliko značajnu razliku pri prelasku s jedne na drugu kao u ovom slučaju.Oduševljena je snagom uređaja,a kao veliku prednost ističe mogućnost dopune spremnika bez odgode,u bilo kojem trenutku.Samočišćenje kamenca kao i hrpu ostalih mogućnosti tek treba isprobati.
Plusi
do sada sve
Mīnusi
nema
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Nor3cx
24/12/2019
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
dobra likalna postaja je tiha in ima močno paro z njo smo vsi zadovljolni
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
enerģijas ietaupījums līdz pat 40%, pamatojoties uz IEC 603311, ekonomiskajā režīmā salīdzinājumā ar turborežīmu