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Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens
Papildu tvaiks līdz 420 g
1,8 L liela ūdens tvertne
Ar noņemamu ūdens tvertni
Ar šo revolucionāro tehnoloģiju var gludināt īpaši ātri. Jaudīga nepārtraukta tvaika plūsma uzveic pat grūti izgludināmus burzījumus, un pat biezāki audumi tiek izgludināti viegli un ātri. Turklāt ir iespējams izmantot papildu tvaika funkciju, kas ir perfekti piemērota vertikālai tvaicēšanai vai noturīgiem burzījumiem.
Ūdens tvertni var noņemt un caur lielo atveri viegli un ātri uzpildīt zem krāna. Pateicoties 1,8 L ūdens tvertnes ietilpībai, var gludināt līdz 2 stundām bez uzpildes.
Ar OptimalTEMP tehnoloģiju vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, gaidīšanai līdz sasniegta nepieciešamā temperatūra un apģērbu šķirošanai. Pateicoties ideālajai temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombinācijai, bez piededzināšanas gludini gan džinsa, gan zīda audumus.
Godalgas
4.8
no 5
49
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Fiškus
06/03/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Extra rychlé žehlení
Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.
Plusi
Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká
Mīnusi
Vcelku krátký přívodní kabel
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Desyv
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Страхотен продукт!
Отлична ютия с парогенератор, много лесен и удобен за ползване. Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки или друго, е уникална. Силата на парата е много добра. Благодарна съм на Philips, че са създали такъв иновативен и практичен уред.
Plusi
Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Desi V
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Много добро решение за перфектно гладене!!!
Един уникален продукт, лесен за ползване, страхотно качество.
Plusi
Може да глади всякакви повърхности без настройка, което го прави уникален продукт.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
enerģijas ietaupījums līdz pat 40 %, pamatojoties uz IEC 603311, ekonomiskajā režīmā salīdzinājumā ar turborežīmu