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  • Īpaši ātra gludināšana
  • Īpaši ātra gludināšana
  • Īpaši ātra gludināšana
  • Īpaši ātra gludināšana
  • Īpaši ātra gludināšana
  • Īpaši ātra gludināšana

Izbeigta ražošana

PerfectCare PerformerGludināšanas sistēma

GC8735/80

4.8
| (49) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

1 godalga

Īpaši ātra gludināšana
Philips PerfectCare Performer gludināšanas sistēma nodrošina patiešām vienkāršu, jaudīgu gludināšanu, neapdedzinot audumus. Jaudīgā nepārtrauktā tvaika plūsma dziļi un nepārtraukti iesūcas šķiedrās, lai viegli likvidētu krokas.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar spēcīgu nepārtraukta tvaika padevi

Īpaši ātra gludināšana

  • Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 420 g

  • 1,8 L liela ūdens tvertne

  • Ar noņemamu ūdens tvertni

Jaudīgs tvaiks efektīvai burzījumu likvidēšanai

Jaudīgs tvaiks efektīvai burzījumu likvidēšanai

Ar šo revolucionāro tehnoloģiju var gludināt īpaši ātri. Jaudīga nepārtraukta tvaika plūsma uzveic pat grūti izgludināmus burzījumus, un pat biezāki audumi tiek izgludināti viegli un ātri. Turklāt ir iespējams izmantot papildu tvaika funkciju, kas ir perfekti piemērota vertikālai tvaicēšanai vai noturīgiem burzījumiem.

Liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Ūdens tvertni var noņemt un caur lielo atveri viegli un ātri uzpildīt zem krāna. Pateicoties 1,8 L ūdens tvertnes ietilpībai, var gludināt līdz 2 stundām bez uzpildes.

Gludini džinsu vai zīdu bez temperatūras iestatījuma mainīšanas

Gludini džinsu vai zīdu bez temperatūras iestatījuma mainīšanas

Ar OptimalTEMP tehnoloģiju vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, gaidīšanai līdz sasniegta nepieciešamā temperatūra un apģērbu šķirošanai. Pateicoties ideālajai temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombinācijai, bez piededzināšanas gludini gan džinsa, gan zīda audumus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

49

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2

06/03/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Extra rychlé žehlení

Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.

Plusi

Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká

Mīnusi

Vcelku krátký přívodní kabel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Страхотен продукт!

Отлична ютия с парогенератор, много лесен и удобен за ползване. Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки или друго, е уникална. Силата на парата е много добра. Благодарна съм на Philips, че са създали такъв иновативен и практичен уред.

Plusi

Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Много добро решение за перфектно гладене!!!

Един уникален продукт, лесен за ползване, страхотно качество.

Plusi

Може да глади всякакви повърхности без настройка, което го прави уникален продукт.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

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