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Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens
Papildu tvaiks līdz 420 g
1,8 L liela ūdens tvertne
Pārnēsāšanas aizslēgs drošībai
Automātiskās izslēgšanās funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas vairākas minūtes netiek lietots, ietaupot enerģiju un garantējot drošību.
Philips integrētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atgādina par nepieciešamību veikt atkaļķošanu. Tajā ir tvertne, kas atvieglo atkaļķošanas procesu. Nav nepieciešamas kasetnes, un nav nekādu papildu izmaksu.
Caurspīdīgā 1,8 litru tvertne ļauj gludināt 2 stundas bez pārtraukuma. Kad ūdens tvertne ir tukša, iedegas indikatora lampiņa, un jebkurā brīdī var to ērti uzpildīt tieši no krāna, izmantojot lielo uzpildes atveri.
Godalgas
4.8
no 5
49
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Fiškus
06/03/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Extra rychlé žehlení
Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.
Plusi
Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká
Mīnusi
Vcelku krátký přívodní kabel
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Desyv
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Страхотен продукт!
Отлична ютия с парогенератор, много лесен и удобен за ползване. Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки или друго, е уникална. Силата на парата е много добра. Благодарна съм на Philips, че са създали такъв иновативен и практичен уред.
Plusi
Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Desi V
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Много добро решение за перфектно гладене!!!
Един уникален продукт, лесен за ползване, страхотно качество.
Plusi
Може да глади всякакви повърхности без настройка, което го прави уникален продукт.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
enerģijas ietaupījums līdz pat 40%, pamatojoties uz IEC 603311, ekonomiskajā režīmā salīdzinājumā ar turborežīmu