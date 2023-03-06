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Izbeigta ražošana

PerfectCare PerformerGludināšanas sistēma

GC8750/60

4.8
| (49) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

1 godalga

Īpaši ātra gludināšana
Philips PerfectCare Performer gludināšanas sistēma nodrošina patiešām vienkāršu, jaudīgu gludināšanu, neapdedzinot audumus. Jaudīgā, nepārtrauktā tvaika plūsma dziļi un nepārtraukti iesūcas šķiedrās, lai viegli likvidētu krokas.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar spēcīgu nepārtraukta tvaika padevi

Īpaši ātra gludināšana

  • Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 420 g

  • 1,8 L liela ūdens tvertne

  • Pārnēsāšanas aizslēgs drošībai

Automātiska izslēgšanās, ja gludeklis atstāts bez uzraudzības

Automātiska izslēgšanās, ja gludeklis atstāts bez uzraudzības

Automātiskās izslēgšanās funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas vairākas minūtes netiek lietots, ietaupot enerģiju un garantējot drošību.

Ar Calc Clean tvertni — bez kasetnēm un papildu izmaksām

Ar Calc Clean tvertni — bez kasetnēm un papildu izmaksām

Philips integrētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atgādina par nepieciešamību veikt atkaļķošanu. Tajā ir tvertne, kas atvieglo atkaļķošanas procesu. Nav nepieciešamas kasetnes, un nav nekādu papildu izmaksu.

Liela (1,8 L) noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Liela (1,8 L) noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Caurspīdīgā 1,8 litru tvertne ļauj gludināt 2 stundas bez pārtraukuma. Kad ūdens tvertne ir tukša, iedegas indikatora lampiņa, un jebkurā brīdī var to ērti uzpildīt tieši no krāna, izmantojot lielo uzpildes atveri.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

49

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2

06/03/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Extra rychlé žehlení

Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.

Plusi

Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká

Mīnusi

Vcelku krátký přívodní kabel

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Страхотен продукт!

Отлична ютия с парогенератор, много лесен и удобен за ползване. Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки или друго, е уникална. Силата на парата е много добра. Благодарна съм на Philips, че са създали такъв иновативен и практичен уред.

Plusi

Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Много добро решение за перфектно гладене!!!

Един уникален продукт, лесен за ползване, страхотно качество.

Plusi

Може да глади всякакви повърхности без настройка, което го прави уникален продукт.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

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