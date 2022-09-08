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Izbeigta ražošana
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Maks. 7,5 bāru spiediens
Papildu tvaika padeve līdz 520 g
Noņemama 1,8 l ūdens tvertne
Īpaši viegls gludeklis
Gludiniet visu no zīda līdz džinsiem, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jūs jebkurā brīdī varat gludināt jebkuru audumu.
Pateicoties OptimalTEMP, mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. To pat var atstāt uz apģērba vai gludināmā dēļa. Bez apdegumiem, bez spīdīgiem laukumiem. Garantēti.
Spēcīgs pastāvīgais tvaiks viegli tiek galā pat ar biezākajiem audumiem. Grūti izgludināmas krokas izzūd, pateicoties papildu tvaikam, kad vien tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.
5.0
no 5
45
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ЛЮБИТЕЛ НА КАФЕТО
08/09/2022
България
Verificēts pircējs
ПРОДУКТЪТ Е С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
НА ВСИЧКИ ЦЕНИТЕЛИ НА КАЧЕСТВЕНОТО КАФЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ КАФЕ АВТОМАТ PHILIPS EP 2231/40
Plusi
ЛЕКО ЗА РАБОТА, АВТОМАТ С ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА КАФЕТО
Mīnusi
НЯМА
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Станислав79
03/09/2022
България
Verificēts pircējs
продуктът има чудесни харектеристики!
препоръчвам горещо на всеки, който все още не пробвал парогенератор... забравяте за съсипването на дрехите си всичко се случва с едно движение
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Fulinka
04/04/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Top
Parni zehlicka je nejvic legrace.uz mi zehleni nevadi.
Plusi
Vyzehleno během chvilicky
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Ietaupa līdz pat 30 % enerģijas ar ECO režīmu, salīdzinājumā ar noklusējuma režīmu, balstoties uz standartu IEC 60311.