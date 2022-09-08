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  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
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  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs
  • Neticami viegls un jaudīgs

Izbeigta ražošana

PerfectCare Expert PlusGludināšanas sistēma

GC8962/40

5
| (45) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Neticami viegls un jaudīgs
PerfectCare Expert Plus ir radīts jūsu komfortam un ērtībām. Ārkārtīgi viegls un ērts lietošanā, bet ar jaudīgu tvaika apstrādes funkciju, kas ļauj sasniegt lieliskus rezultātus īsākā laikā. Ar OptimalTEMP tehnoloģiju, kas garantēti nepieļauj piedegšanu visa veida gludināmajiem audumiem.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ātrumam un komfortam

Neticami viegls un jaudīgs

  • Maks. 7,5 bāru spiediens

  • Papildu tvaika padeve līdz 520 g

  • Noņemama 1,8 l ūdens tvertne

  • Īpaši viegls gludeklis

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

Gludiniet visu no zīda līdz džinsiem, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jūs jebkurā brīdī varat gludināt jebkuru audumu.

Garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Pateicoties OptimalTEMP, mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. To pat var atstāt uz apģērba vai gludināmā dēļa. Bez apdegumiem, bez spīdīgiem laukumiem. Garantēti.

Jaudīgs tvaiks efektīvai kroku likvidēšanai

Jaudīgs tvaiks efektīvai kroku likvidēšanai

Spēcīgs pastāvīgais tvaiks viegli tiek galā pat ar biezākajiem audumiem. Grūti izgludināmas krokas izzūd, pateicoties papildu tvaikam, kad vien tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

45

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

08/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

ПРОДУКТЪТ Е С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО

НА ВСИЧКИ ЦЕНИТЕЛИ НА КАЧЕСТВЕНОТО КАФЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ КАФЕ АВТОМАТ PHILIPS EP 2231/40

Plusi

ЛЕКО ЗА РАБОТА, АВТОМАТ С ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА КАФЕТО

Mīnusi

НЯМА

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор

03/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

продуктът има чудесни харектеристики!

препоръчвам горещо на всеки, който все още не пробвал парогенератор... забравяте за съсипването на дрехите си всичко се случва с едно движение

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор

04/04/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Top

Parni zehlicka je nejvic legrace.uz mi zehleni nevadi.

Plusi

Vyzehleno během chvilicky

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Ietaupa līdz pat 30 % enerģijas ar ECO režīmu, salīdzinājumā ar noklusējuma režīmu, balstoties uz standartu IEC 60311.