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Izbeigta ražošana
GC9020/02
Spēcīga gludināšana bez raizēm
Unikālā automātiskā atkaļķošanas funkcija atbrīvos jūs no raizēm. Sistēmas attīrīšana no katlakmens vairs nav jūsu uzdevums, tas tiek darīts jūsu vietā. Sniedzot jums lielisku gludināšanas pieredzi bez raizēm
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Automātiskā kaļķa tīrīšanas funkcija
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Philips gludekļa ar tvaika staciju unikālā tehnoloģija rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.
Jūsu tvaika ģeneratora gludeklim ir drošības pārnēsāšanas aizslēgs. Varat droši fiksēt savu gludekli uz pamatnes, padarot to drošāku un samazinot risku, ka kāds var pieskarties karstajai gludināšanas virsmai. Varat arī ērti pārnēsāt tvaika ģeneratoru.
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