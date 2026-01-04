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  • Spēcīga gludināšana bez raizēm
  • Spēcīga gludināšana bez raizēm
  • Spēcīga gludināšana bez raizēm
  • Spēcīga gludināšana bez raizēm
  • Spēcīga gludināšana bez raizēm
  • Spēcīga gludināšana bez raizēm
  • Spēcīga gludināšana bez raizēm
  • Spēcīga gludināšana bez raizēm
  • Spēcīga gludināšana bez raizēm
  • Spēcīga gludināšana bez raizēm
  • Spēcīga gludināšana bez raizēm
  • Spēcīga gludināšana bez raizēm

Izbeigta ražošana

9000 seriesGludināšanas sistēma

GC9020/02

1 godalga

Spēcīga gludināšana bez raizēm

Unikālā automātiskā atkaļķošanas funkcija atbrīvos jūs no raizēm. Sistēmas attīrīšana no katlakmens vairs nav jūsu uzdevums, tas tiek darīts jūsu vietā. Sniedzot jums lielisku gludināšanas pieredzi bez raizēm

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Automātiski atkaļķo jūsu gludināšanas sistēmu

Spēcīga gludināšana bez raizēm

  • Automātiskā kaļķa tīrīšanas funkcija

Līdz 5 bāru spiediens

Līdz 5 bāru spiediens

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 120 g/min

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 120 g/min

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Philips gludekļa ar tvaika staciju unikālā tehnoloģija rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.

Droši nostipriniet gludekli uz bāzes stacijas

Droši nostipriniet gludekli uz bāzes stacijas

Jūsu tvaika ģeneratora gludeklim ir drošības pārnēsāšanas aizslēgs. Varat droši fiksēt savu gludekli uz pamatnes, padarot to drošāku un samazinot risku, ka kāds var pieskarties karstajai gludināšanas virsmai. Varat arī ērti pārnēsāt tvaika ģeneratoru.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.