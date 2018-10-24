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Līdz 6,5 bāru spiediens
310 g papildu tvaiks
Pārnēsāšanas aizslēgs
Izņemama 1,5 l ūdens tvertne
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaicēšanas jaudu iespējams pielāgot jūsu vajadzībām.
Tvaiks ir gatavs lietošanai 2 minūtēs, to var uzpildīt jebkurā brīdī gludināšanas laikā.
Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.
Godalgas
4.8
no 5
11
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Dejna05
24/10/2018
Česká republika
Žehlička je dokonalost sama.
Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Romar
01/11/2017
Česká republika
naprostá spokojenost:)
Materiály, které se nežehlily zrovna snadno s původní žehličkou a bylo potřeba jedno místo přežehlit vícekrát, jsou s touto žehličkou vyžehleny napoprvé.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Juli53
26/02/2017
Hrvatska
PREZADOVOLJNA
Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare