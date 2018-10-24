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Izbeigta ražošana

PerfectCare ExpertTvaika ģeneratora gludeklis

GC9231/02

4.8
| (11) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienkārša gludināšana, nav jāveic iestatīšana
Gludiniet jebkāda veida gludināmos apģērbus, sākot ar zīdu līdz linam, kokvilnai un kašmiram...jebkādā secībā, nemainot iestatījumus. Philips PerfectCare tvaika gludeklis GC9245/02 nodrošina īpašu ātrus gludināšanas rezultātus, neuztraucoties par apģērba sadedzināšanu vai kļūšanu spīdīgiem.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Noņemama ūdens tvertne vieglai uzpildīšanai

Vienkārša gludināšana, nav jāveic iestatīšana

  • Līdz 6,5 bāru spiediens

  • 310 g papildu tvaiks

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

  • Izņemama 1,5 l ūdens tvertne

Līdz 6 bāru spiediens

Līdz 6 bāru spiediens

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaicēšanas jaudu iespējams pielāgot jūsu vajadzībām.

Gatavs lietošanai 2 minūtēs, bez uzpildīšanas ierobežojumiem

Gatavs lietošanai 2 minūtēs, bez uzpildīšanas ierobežojumiem

Tvaiks ir gatavs lietošanai 2 minūtēs, to var uzpildīt jebkurā brīdī gludināšanas laikā.

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

11

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

4
2
1

24/10/2018

Česká republika

Česká republika

Žehlička je dokonalost sama.

Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost:)

Materiály, které se nežehlily zrovna snadno s původní žehličkou a bylo potřeba jedno místo přežehlit vícekrát, jsou s touto žehličkou vyžehleny napoprvé.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

26/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

PREZADOVOLJNA

Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

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