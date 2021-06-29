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Izbeigta ražošana

PerfectCare ExpertTvaika ģeneratora gludeklis

GC9246/02

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Īpaši ātra gludināšana
Gludiniet jebkādus gludināmus apģērbus, sākot ar zīdu līdz linam, kokvilnai un kašmiram...jebkādā secībā, nemainot iestatījumus. Philips PerfectCare gludeklis nodrošina īpaši ātrus gludināšanas rezultātus, neuztraucoties par apģērba sadegšanu vai spīdēšanu. Patiesi vienkārša gludināšana.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

bez temperatūras regulēšanas

Īpaši ātra gludināšana

  • Līdz 6,5 bāru spiediens

  • 340 g papildu tvaiks

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

  • Izņemama 1,5 l ūdens tvertne

Gatavs lietošanai 2 minūtēs, bez uzpildīšanas ierobežojumiem

Gatavs lietošanai 2 minūtēs, bez uzpildīšanas ierobežojumiem

Tvaiks ir gatavs lietošanai 2 minūtēs, to var uzpildīt jebkurā brīdī gludināšanas laikā.

Līdz 6,5 bāru spiediens

Līdz 6,5 bāru spiediens

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Efektīva un viegla ierīces atkaļķošana

Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

Дуже потужний пар, жодних поломок!

Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%

Plusi

Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

05/06/2019

България

България

Нищо по-добро от това няма

Аз съм очарован от този продукт. До преди него ползвах Тефал,но този е в пъти по-добър!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.