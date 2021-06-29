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Līdz 6,5 bāru spiediens
340 g papildu tvaiks
Pārnēsāšanas aizslēgs
Izņemama 1,5 l ūdens tvertne
Tvaiks ir gatavs lietošanai 2 minūtēs, to var uzpildīt jebkurā brīdī gludināšanas laikā.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.
Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģeneratora gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Diana 40
29/06/2021
Україна
Дуже потужний пар, жодних поломок!
Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%
Plusi
Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор
vassony
05/06/2019
България
Нищо по-добро от това няма
Аз съм очарован от този продукт. До преди него ползвах Тефал,но този е в пъти по-добър!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор