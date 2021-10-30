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Maks. 6,7 bāru spiediens
Papildu tvaiks līdz 470 g
1,8 L liela ūdens tvertne
Noņemama ūdens tvertne
Noņemamo ūdens tvertni var vienkārši uzpildīt, neapturot ierīci. Ūdens tvertnei ir liela iepildes atvere, tāpēc to var vienkārši piepildīt zem krāna. Tās tilpums ir 1,8 l, tāpēc jūs varat lietot ierīci bez pārtraukuma līdz pat 2 stundām, nepapildinot ūdeni tvertnē.
Ar eko režīmu var taupīt enerģiju, nepasliktinot gludināšanas rezultātus. Eko režīms izmanto mazāku tvaika daudzumu, kas joprojām ir pietiekams visu apģērbu gludināšanai.
Ar OptimalTEMP tehnoloģiju vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, nogaidīšanai, līdz tā noregulējas, vai apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombināciju bez apdedzināšanas var gludināt gan džinsa, gan zīda audumus.
Godalgas
4.9
no 5
91
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
LuciPola
30/10/2021
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Opravdu lehká a žehlím vše
Zvažovala jsem pořízení generátoru, protože jsem si vyzkoušela jiný typ u dcery, ale cena mi přišla vysoká. Nicméně věděla jsem, že chci, aby byl generátor tichý a lehký. Je pravda, že první spuštění mne trochu vyděsilo, protože generátor byl docela hlučný a v čerpadlu něco rachtalo, ale měla jsem generátor položený na zemi na dlažbě, která zvuk odrážela. Položila jsem generátor na podložku (starou deku) a zvuk byl mnohem tišší a čerpadlo po třetím použití rachtací zvuky nevydávalo. Co se tyče samotného žehlení, tak naprostá spokojenost, žehlička je lehoučká a vyžehlí vše včetně vícevrstvých textilií. Máme dost oblečení s potiskem (obrázky) a zatím vše přežilo bez úhony. Žehličku nechávám ležet na žehlicím prkně a nic se nepálí a nic neukapává. Dělala jsem první zátěžová žehlení, kdy ani po šesti hodinách nic neukapávalo a mne nebolela ruka jako u běžné žehličky. Takže koupě rozhodně nelituji a mohu generátor s klidným svědomím doporučit.
Plusi
lehká váha, výdrž a kvalita žehlení, senzory, kvalitní žehlicí plocha, odnímatelná nádobka na vodu a možnost plnění kdykoliv, autovypínání při nečinnosti
Mīnusi
hlučnější (je to parní generátor a pára prosté syčí), vyšší cena
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor
Maku12
07/05/2021
Česká republika
Žehlení nikdy nebylo jednodušší
Naprosto doporučuji. Nikdy nemusím řešit jestli je prádlo přeschlé, nebo jestli je v koši na prádlo několik dní. Nejen, že vyžehlí perfektně, ale nemusím řešit jakkoliv "mokření" košil. Jelikož na žehlení není čas, tak prostě někdy se nakupí oblečení. Ale i toto zvládne fakt super!
Plusi
Skvěle žehlí i hodně zmačkané prádlo
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor
gmlakar
29/12/2020
Slovenija
odlično
Enostavna uporaba, ni posebnega vzrževanja, hitra priprava,...
Plusi
enostaven
Mīnusi
cena
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja