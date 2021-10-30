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  • Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.
  • Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.
  • Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.
  • Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.
  • Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.
  • Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.

Izbeigta ražošana

PerfectCareEliteGludināšanas sistēma

GC9630/20

4.9
| (91) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.
Philips PerfectCare Elite nodrošina vieglu gludināšanu un ātru rezultātu. Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, tagad var gludināt gan džinsu, gan zīda audumu bez vajadzības mainīt iestatījumus. Apģērbi bez gludekļa atstātām sabojātām vietām garantēti.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.

Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.

  • Maks. 6,7 bāru spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 470 g

  • 1,8 L liela ūdens tvertne

  • Noņemama ūdens tvertne

Liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Noņemamo ūdens tvertni var vienkārši uzpildīt, neapturot ierīci. Ūdens tvertnei ir liela iepildes atvere, tāpēc to var vienkārši piepildīt zem krāna. Tās tilpums ir 1,8 l, tāpēc jūs varat lietot ierīci bez pārtraukuma līdz pat 2 stundām, nepapildinot ūdeni tvertnē.

Taupa enerģiju ar eko režīmu

Taupa enerģiju ar eko režīmu

Ar eko režīmu var taupīt enerģiju, nepasliktinot gludināšanas rezultātus. Eko režīms izmanto mazāku tvaika daudzumu, kas joprojām ir pietiekams visu apģērbu gludināšanai.

Gludini džinsu vai zīdu bez temperatūras regulēšanas

Gludini džinsu vai zīdu bez temperatūras regulēšanas

Ar OptimalTEMP tehnoloģiju vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, nogaidīšanai, līdz tā noregulējas, vai apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombināciju bez apdedzināšanas var gludināt gan džinsa, gan zīda audumus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.9

no 5

91

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2
1

30/10/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Opravdu lehká a žehlím vše

Zvažovala jsem pořízení generátoru, protože jsem si vyzkoušela jiný typ u dcery, ale cena mi přišla vysoká. Nicméně věděla jsem, že chci, aby byl generátor tichý a lehký. Je pravda, že první spuštění mne trochu vyděsilo, protože generátor byl docela hlučný a v čerpadlu něco rachtalo, ale měla jsem generátor položený na zemi na dlažbě, která zvuk odrážela. Položila jsem generátor na podložku (starou deku) a zvuk byl mnohem tišší a čerpadlo po třetím použití rachtací zvuky nevydávalo. Co se tyče samotného žehlení, tak naprostá spokojenost, žehlička je lehoučká a vyžehlí vše včetně vícevrstvých textilií. Máme dost oblečení s potiskem (obrázky) a zatím vše přežilo bez úhony. Žehličku nechávám ležet na žehlicím prkně a nic se nepálí a nic neukapává. Dělala jsem první zátěžová žehlení, kdy ani po šesti hodinách nic neukapávalo a mne nebolela ruka jako u běžné žehličky. Takže koupě rozhodně nelituji a mohu generátor s klidným svědomím doporučit.

Plusi

lehká váha, výdrž a kvalita žehlení, senzory, kvalitní žehlicí plocha, odnímatelná nádobka na vodu a možnost plnění kdykoliv, autovypínání při nečinnosti

Mīnusi

hlučnější (je to parní generátor a pára prosté syčí), vyšší cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor

07/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlení nikdy nebylo jednodušší

Naprosto doporučuji. Nikdy nemusím řešit jestli je prádlo přeschlé, nebo jestli je v koši na prádlo několik dní. Nejen, že vyžehlí perfektně, ale nemusím řešit jakkoliv "mokření" košil. Jelikož na žehlení není čas, tak prostě někdy se nakupí oblečení. Ale i toto zvládne fakt super!

Plusi

Skvěle žehlí i hodně zmačkané prádlo

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor

29/12/2020

Slovenija

Slovenija

odlično

Enostavna uporaba, ni posebnega vzrževanja, hitra priprava,...

Plusi

enostaven

Mīnusi

cena

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja

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