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Izbeigta ražošana
Maks. 7 bāru spiediens
Papildu tvaiks līdz 480 g
1,8 l liela ūdens tvertne
Noņemama ūdens tvertne
Noņemamo ūdens tvertni var vienkārši uzpildīt, neapturot ierīci. Ūdens tvertnei ir liela iepildes atvere, tāpēc to var vienkārši piepildīt zem krāna. Tās tilpums ir 1,8 l, tāpēc jūs varat lietot ierīci bez pārtraukuma līdz pat 2 stundām, nepapildinot ūdeni tvertnē.
Ar ECO režīmu var taupīt enerģiju, nepasliktinot gludināšanas rezultātus. ECO režīms izmanto mazāku tvaika daudzumu, kas joprojām ir pietiekams visu apģērbu gludināšanai.
Ar OptimalTEMP tehnoloģiju jums vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, nogaidīšanai, līdz temperatūra noregulējas, vai apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombināciju bez apdedzināšanas gludiniet gan džinsa, gan zīda audumus.
Godalgas
4.8
no 5
35
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Hubert1
13/05/2022
Česká republika
Perfektní
Skvělý pomocník, lehký, účinný, velká nádrž na vodu, bez nastavování teplot, velmi snadné žehlení
Plusi
"jednostranné" žehlení bez nastavování teplot
Mīnusi
větší váha
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
jirivi
10/05/2021
Česká republika
Raketa mezi žehličkami
Manželka je s generátorem nadmíru spokojena, žehlení ji začalo bavit a šetří ji spoustu času. Oproti běžné žehličce je tato krásně lehká, dobře klouže a díky neuvěřitelnému parnímu výkonu se žehlení stává zábavou. Obrovským překvapením je, že můžete žehličku nechat ležet na prádle a ona ho nespálí. Zahřátá je velmi rychle, potěší i velká nádoba na vodu. Vyšší cena oproti obyčejným žehličkám je investicí do pohodlí a úspoře času. Doporučujeme to všem. (zkoušeli jsme i tu černou vyšší variantu výrobku a výkonově tato béžová dostačuje)
Plusi
Velká nádoba na vodu, výborný parní výkon
Mīnusi
Větší rozměry, ale to k tomuto typu výrobku prostě patří. Při delším žehlení v menší místnosti se okolo vás stává deštný prales :D
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
JarkaT
04/05/2021
Česká republika
Dokonaly pomocnik
Tento parni generator nema chybu. Prala jsem si ho jako darek k Vanocum a udelala dobre. Od te doby se nenavidene zehleni manzelovych kosil stalo hrackou. Zehlicka je lehounka a po jakemkoli materialu krasne klouze. Obrovskou vyhodou je, ze neni treba ji odkladat na generator a muzete klidne ponechat na zehlicim prkne nebo zehlenem odevu, aniz byste se museli obavat pripaleni. Automaticka funkce vypnuti po urcite dobe necinnosti je take velmi vitana. Tento vyrobek pouzivam 5 mesicu a rozhodne bych nemenila. Je proste dokonaly.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor