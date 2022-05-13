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  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
  • Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.

Izbeigta ražošana

PerfectCareEliteGludināšanas sistēma

GC9640/60

4.8
| (35) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.
Skatīt visas priekšrocības

ar ārkārtīgi vieglu gludekli

Gludināšana bez piepūles. Ātri rezultāti.

  • Maks. 7 bāru spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 480 g

  • 1,8 l liela ūdens tvertne

  • Noņemama ūdens tvertne

Liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Noņemamo ūdens tvertni var vienkārši uzpildīt, neapturot ierīci. Ūdens tvertnei ir liela iepildes atvere, tāpēc to var vienkārši piepildīt zem krāna. Tās tilpums ir 1,8 l, tāpēc jūs varat lietot ierīci bez pārtraukuma līdz pat 2 stundām, nepapildinot ūdeni tvertnē.

Taupiet enerģiju ar ECO režīmu

Taupiet enerģiju ar ECO režīmu

Ar ECO režīmu var taupīt enerģiju, nepasliktinot gludināšanas rezultātus. ECO režīms izmanto mazāku tvaika daudzumu, kas joprojām ir pietiekams visu apģērbu gludināšanai.

Gludiniet džinsus vai zīdu bez temperatūras regulēšanas

Gludiniet džinsus vai zīdu bez temperatūras regulēšanas

Ar OptimalTEMP tehnoloģiju jums vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, nogaidīšanai, līdz temperatūra noregulējas, vai apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombināciju bez apdedzināšanas gludiniet gan džinsa, gan zīda audumus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.8

no 5

35

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2
1

13/05/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Skvělý pomocník, lehký, účinný, velká nádrž na vodu, bez nastavování teplot, velmi snadné žehlení

Plusi

"jednostranné" žehlení bez nastavování teplot

Mīnusi

větší váha

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Raketa mezi žehličkami

Manželka je s generátorem nadmíru spokojena, žehlení ji začalo bavit a šetří ji spoustu času. Oproti běžné žehličce je tato krásně lehká, dobře klouže a díky neuvěřitelnému parnímu výkonu se žehlení stává zábavou. Obrovským překvapením je, že můžete žehličku nechat ležet na prádle a ona ho nespálí. Zahřátá je velmi rychle, potěší i velká nádoba na vodu. Vyšší cena oproti obyčejným žehličkám je investicí do pohodlí a úspoře času. Doporučujeme to všem. (zkoušeli jsme i tu černou vyšší variantu výrobku a výkonově tato béžová dostačuje)

Plusi

Velká nádoba na vodu, výborný parní výkon

Mīnusi

Větší rozměry, ale to k tomuto typu výrobku prostě patří. Při delším žehlení v menší místnosti se okolo vás stává deštný prales :D

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Dokonaly pomocnik

Tento parni generator nema chybu. Prala jsem si ho jako darek k Vanocum a udelala dobre. Od te doby se nenavidene zehleni manzelovych kosil stalo hrackou. Zehlicka je lehounka a po jakemkoli materialu krasne klouze. Obrovskou vyhodou je, ze neni treba ji odkladat na generator a muzete klidne ponechat na zehlicim prkne nebo zehlenem odevu, aniz byste se museli obavat pripaleni. Automaticka funkce vypnuti po urcite dobe necinnosti je take velmi vitana. Tento vyrobek pouzivam 5 mesicu a rozhodne bych nemenila. Je proste dokonaly.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.