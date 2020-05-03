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Izbeigta ražošana

Hairclipper series 3000Matu griešanas ierīce

HC3400/15

4.2

| (161) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu

HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*

HAIRCLIPPER 3000. sērijas matu griešanas ierīce ir izstrādāta ilgstošai darbībai. Novatoriskais griezējelements, nerūsējošā tērauda asmeņi un regulējama matu ķemme nodrošina ātrāku, gludāku griezumu nemainīgi laika gaitā.

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The world's #1 electric grooming brand1

ar DualCut tehnoloģiju ātrākam, gludākam griezumam

HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*

  • Nerūsējoša tērauda asmeņi

  • 13 garuma iestatījumi

  • Izmantojams ar vadu

Divkārši uzasināts griešanas elements ar samazinātu berzi

Divkārši uzasināts griešanas elements ar samazinātu berzi

Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsu mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno divkārši uzasinātu griešanas elementu un samazinātu berzi. Novatoriskais griešanas elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai, apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta Philips matu griešanas ierīces.*

Pašuzasinoši tērauda asmeņi ilgstošam asumam

Pašuzasinoši tērauda asmeņi ilgstošam asumam

Pašuzasinoši nerūsējošā tērauda asmeņi ilgstošam asumam.

Vienkārši maināmi un fiksējami 13 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 23 mm

Vienkārši maināmi un fiksējami 13 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 23 mm

Vienkārši izvēlieties un fiksējiet vēlamo garuma iestatījumu, izmantojot regulējamo ķemmi ar 12 fiksējamiem garuma iestatījumiem no 1 mm līdz 23 mm, ar 2 mm atstarpi. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.2

no 5

161

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

03/05/2020

Polska

Polska

Od świąt z tego korzystam i już nie chodzę do f

od świąt korzystam i... nie chodzę do fryzjera! tania jak barszcz maszynka, oszczędności na fryzjerach tyle, że nie do przeliczenia ‼️

Plusi

prostota, jasność obsługi

Mīnusi

prawie że brak, po za długością kabla

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Izmantošanas datums 2020-01-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Izmantošanas datums 2020-01-03

06/01/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

to kolejny produkt który kupiłem firmy philips.

polecam wszystkim początkującym amatorom ostrego ciecia.

Plusi

spełnia swoje wymagania

Mīnusi

mógłby być tańszy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Izmantošanas datums 2018-01-06

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Izmantošanas datums 2018-01-06

09/12/2018

Polska

Polska

SUPER POLECAM

Jest THE BEST ja użytkuje ją 4-5 lat i pracuje Idealnie nie zapominając o dbaniu o nię i smarowaniu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 

  1. Salīdzinājumā ar Philips priekšteci