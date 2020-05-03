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Izbeigta ražošana
HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
HAIRCLIPPER 3000. sērijas matu griešanas ierīce ir izstrādāta ilgstošai darbībai. Novatoriskais griezējelements, nerūsējošā tērauda asmeņi un regulējama matu ķemme nodrošina ātrāku, gludāku griezumu nemainīgi laika gaitā.
Nerūsējoša tērauda asmeņi
13 garuma iestatījumi
Izmantojams ar vadu
Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsu mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno divkārši uzasinātu griešanas elementu un samazinātu berzi. Novatoriskais griešanas elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai, apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta Philips matu griešanas ierīces.*
Pašuzasinoši nerūsējošā tērauda asmeņi ilgstošam asumam.
Vienkārši izvēlieties un fiksējiet vēlamo garuma iestatījumu, izmantojot regulējamo ķemmi ar 12 fiksējamiem garuma iestatījumiem no 1 mm līdz 23 mm, ar 2 mm atstarpi. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.2
no 5
161
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Masionnion
03/05/2020
Polska
Od świąt z tego korzystam i już nie chodzę do f
od świąt korzystam i... nie chodzę do fryzjera! tania jak barszcz maszynka, oszczędności na fryzjerach tyle, że nie do przeliczenia ‼️
Plusi
prostota, jasność obsługi
Mīnusi
prawie że brak, po za długością kabla
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Izmantošanas datums 2020-01-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Izmantošanas datums 2020-01-03
Arkadiusz40
06/01/2020
Polska
Verificēts pircējs
to kolejny produkt który kupiłem firmy philips.
polecam wszystkim początkującym amatorom ostrego ciecia.
Plusi
spełnia swoje wymagania
Mīnusi
mógłby być tańszy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Izmantošanas datums 2018-01-06
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Izmantošanas datums 2018-01-06
Wander
09/12/2018
Polska
SUPER POLECAM
Jest THE BEST ja użytkuje ją 4-5 lat i pracuje Idealnie nie zapominając o dbaniu o nię i smarowaniu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.
Salīdzinājumā ar Philips priekšteci