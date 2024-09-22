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  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
  • Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs

Philips All-in-One CookerKatls ar paaugstinātu spiedienu

HD2151/40

4.6
| (110) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

1 godalga

Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs
Atvieglo ēdienu pagatavošanu, izmantojot universālo spiediena vārāmo katlu. Lieliska garša ar minimālām pūlēm.
Skatīt visas priekšrocības

Gatavo mājās ātri un viegli ar garšas vadības funkciju (Taste Control)

Pagatavo dažādus gardus ēdienus 30 minūtēs

  • Ātrās spiediena atbrīvošanas tehnoloģija

  • Garšas kontroles sistēma

  • Iepriekš iestatītas gatavošanas programmas

  • Norādījumi soli pa solim

Ātrās spiediena atbrīvošanas tehnoloģija

Ātrās spiediena atbrīvošanas tehnoloģija

Ātrās spiediena atbrīvošanas tehnoloģija nodrošina automātisku spiediena atlaišanu tikai 7 minūtēs — par 50% ātrāk nekā gatavojot uz plīts.*

Daudzfunkcionālas funkcijas garšīgai dažādībai

Daudzfunkcionālas funkcijas garšīgai dažādībai

No gatavošanas augstā spiedienā līdz lēnai gatavošanai, no sautēšanas līdz tvaicēšanai — izbaudi vairāk nekā 35 iepriekš iestatītas izvēļnu opcijas ar vienu pogas pieskārienu.

Garšas kontroles sistēma

Garšas kontroles sistēma

Iegūsti garšīgākus rezultātus ar mūsu jauno garšas kontroles sistēmu — precīza spiediena un temperatūras kontrole palielina gaļas mīkstumu par 22%** un sulīgumu par 42%.**

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

110

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

2

22/09/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові функції, простий в використанні

Отримала мультиварку-скороварку на День народження швидко і почала користуватися. Виріб заблокувавсі через три неділі і показав помилку. Я звязалася з менеджером, розказала про проблеми та було мені запропоновано за рахунок фірми відправити в сервісний центр в м.Дніпро на гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт проведено швидко, якісно і навіть надали мені рекомендації щодо користування, неправильно зібрано кришку. Я приємно була вражена спілкуванням з менеджером фірми, це постійний супровід від початку та до отримання виробу після гарантійного ремонту . Швидко реагують на зауваження, допомагають, тому за супровід я ставлю 12 балів. На даний час скороварка працює добре, зауважень не має. Швидко готує. Рекомендую такий виріб для користування у побуті.

Plusi

так

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

08/08/2024

Україна

Україна

Чудовий помічник на кухні

Мені все подобається! За два роки використання я можу сказати , що це річ незамінна на кухні для кожної людини, що сама живе , це пришвидшить час на приготування, так і для родини, поки щось готується на плиті, щось на пару вже готується у мультиварці для діток!! Тому раджу! Ніяких питань щодо функціоналу немає, нарікань на використання також!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

05/06/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Ця мультиварка - чудова помічницяна кухні

Дуже подобається мультиварка, все зручно, багато програм. А враховуючи, сучасні реалії, коли часто немає світла, то мультиварка просто неймовірно виручає - заздалегідь готую в ній вечерю, всередині вона залишається теплою, тож дуже зручно!

Plusi

зручність, функціональність

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

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Atrunas

  1. Liellopu gaļa, kas pagatavota 30 min no uzsilšanas līdz spiediena atbrīvošanai, salīdzinot ar 60 min, gatavojot uz plīts

  2. Tests ar WBSF un mitruma satura zudums cūkgaļā un vistas gaļā, salīdzinot ar Philips All-in-one 3000. sērijas (“viss vienā”) katlu un gatavošanu uz plīts

  3. Attiecas tikai uz tirgiem ar HomeID lietotni