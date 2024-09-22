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Garšas kontroles sistēma
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Norādījumi soli pa solim
Ātrās spiediena atbrīvošanas tehnoloģija nodrošina automātisku spiediena atlaišanu tikai 7 minūtēs — par 50% ātrāk nekā gatavojot uz plīts.*
No gatavošanas augstā spiedienā līdz lēnai gatavošanai, no sautēšanas līdz tvaicēšanai — izbaudi vairāk nekā 35 iepriekš iestatītas izvēļnu opcijas ar vienu pogas pieskārienu.
Iegūsti garšīgākus rezultātus ar mūsu jauno garšas kontroles sistēmu — precīza spiediena un temperatūras kontrole palielina gaļas mīkstumu par 22%** un sulīgumu par 42%.**
Godalgas
4.6
no 5
110
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
555LD
22/09/2024
Україна
Виріб має чудові функції, простий в використанні
Отримала мультиварку-скороварку на День народження швидко і почала користуватися. Виріб заблокувавсі через три неділі і показав помилку. Я звязалася з менеджером, розказала про проблеми та було мені запропоновано за рахунок фірми відправити в сервісний центр в м.Дніпро на гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт проведено швидко, якісно і навіть надали мені рекомендації щодо користування, неправильно зібрано кришку. Я приємно була вражена спілкуванням з менеджером фірми, це постійний супровід від початку та до отримання виробу після гарантійного ремонту . Швидко реагують на зауваження, допомагають, тому за супровід я ставлю 12 балів. На даний час скороварка працює добре, зауважень не має. Швидко готує. Рекомендую такий виріб для користування у побуті.
Plusi
так
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Zuziw
08/08/2024
Україна
Чудовий помічник на кухні
Мені все подобається! За два роки використання я можу сказати , що це річ незамінна на кухні для кожної людини, що сама живе , це пришвидшить час на приготування, так і для родини, поки щось готується на плиті, щось на пару вже готується у мультиварці для діток!! Тому раджу! Ніяких питань щодо функціоналу немає, нарікань на використання також!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Олена М
05/06/2024
Україна
Verificēts pircējs
Ця мультиварка - чудова помічницяна кухні
Дуже подобається мультиварка, все зручно, багато програм. А враховуючи, сучасні реалії, коли часто немає світла, то мультиварка просто неймовірно виручає - заздалегідь готую в ній вечерю, всередині вона залишається теплою, тож дуже зручно!
Plusi
зручність, функціональність
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Liellopu gaļa, kas pagatavota 30 min no uzsilšanas līdz spiediena atbrīvošanai, salīdzinot ar 60 min, gatavojot uz plīts
Tests ar WBSF un mitruma satura zudums cūkgaļā un vistas gaļā, salīdzinot ar Philips All-in-one 3000. sērijas (“viss vienā”) katlu un gatavošanu uz plīts
Attiecas tikai uz tirgiem ar HomeID lietotni