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Philips All-in-One Cooker Katls ar paaugstinātu spiedienu

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Philips All-in-One CookerKatls ar paaugstinātu spiedienu

HD2151/40

Philips All-in-One Cooker Katls ar paaugstinātu spiedienu

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of Confomity - English (US)

  • PDF fails, 635.2 kB
  • 13 March 2026

HD2151_CEE_User manual

  • PDF fails, 38.5 MB
  • 13 March 2026

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