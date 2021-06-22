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Balta/zaļa
Sadalošās un noslēdzošās plātnes ieslēdz sastāvdaļas Philips sviestmaižu tosterī.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
TaniaN
22/06/2021
Україна
Чудовий прилад для швидкого готування
Дуже корисний для мене прилад. Декілька хвилин і смачнющий гарячий сендвіч вже готовий. Комбіную будь-яку начинку - сир, томати, м'ясо, зелень. І ось вже підсмажені трикутнички прикрашають стіл. Можна і просто хліб підсушити. Легке очищення. Рекомендую.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2384/70 Бутербродниця
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2384/70 Бутербродниця
Antimka
22/06/2019
Україна
дуже любимо гарячі сендвічі з philips
моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2384/70 Бутербродниця
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2384/70 Бутербродниця