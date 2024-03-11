10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Multicooker, grili un tvaicētāji
Visas sērijas
Daily Collection Sviestmaižu tosters
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HD2384/10
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
User Manual Philips Sandwich maker
Tas ir viegli! Izvēlieties savas iecienītās sastāvdaļas, ievietojiet tās griešanas un saspiešanas plātēs un ēdiet garšīgas sviestmaizes jebkurā laikā!
No Philips sviestmaižu vai panini tostera izdalās dūmi
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim