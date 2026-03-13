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Daily Collection Sviestmaižu tosters
Izbeigta ražošana
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HD2384/70
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User Manual Philips Sandwich maker
Sviestmaižu pagatavošana ir ļoti vienkārša ar šo Philips sviestmaižu tosteri! Izvēlieties iecienītās sastāvdaļas, ievietojiet tās griešanas un saspiešanas plātnēs un iegūstiet gardas sviestmaizes dažās minūtēs!
No Philips sviestmaižu vai panini tostera izdalās dūmi