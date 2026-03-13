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Daily Collection Sviestmaižu tosters

Izbeigta ražošana

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Daily CollectionSviestmaižu tosters

HD2384/70

Daily Collection Sviestmaižu tosters

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF fails, 899.1 kB
  • 13 March 2026

Sviestmaižu pagatavošana ir ļoti vienkārša ar šo Philips sviestmaižu tosteri! Izvēlieties iecienītās sastāvdaļas, ievietojiet tās griešanas un saspiešanas plātnēs un iegūstiet gardas sviestmaizes dažās minūtēs!

  • PDF fails
  • 12 August 2026

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