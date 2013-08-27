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Izbeigta ražošana
700 W
Piemērots visa veida sviestmaizēm, pateicoties lielajām plātnēm
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Krdcha
27/08/2013
Česká republika
Tento produkt má výborné zpracování.
Zavádějící signalizace nahřívání oproti zvyklostem a konkurenci. Kontrolka nahřívání svítí zeleně při aktivaci - kdy se ještě nedá použít. Naopak při zhasnutí zelené je sendvičovač připraven...semafor naopak?
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2386/20 Gril Panini
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2386/20 Gril Panini