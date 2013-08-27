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  • Vienkārša sviestmaižu pagatavošana
  • Vienkārša sviestmaižu pagatavošana
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  • Vienkārša sviestmaižu pagatavošana

Izbeigta ražošana

Sviestmaižu grils

HD2386/20

4
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Vienkārša sviestmaižu pagatavošana
Baudi gardas sviestmaizes īsā laikā, izmantojot šo augstas temperatūras, jaudīgo Philips sviestmaižu grilu ar griešanas un saspiešanas plātnēm. Vienkārši uzglabājams, pateicoties vertikālas uzglabāšanas iespējai un vada uztīšanas āķim. Ierīces plātnes ar nepiedegošo pārklājumu padara tīrīšanu vienkāršāku nekā jebkad.
Skatīt visas priekšrocības

Sviestmaižu grils gardam un ātri iegūstamam rezultātiem

Vienkārša sviestmaižu pagatavošana

  • 700 W

Piemērots visa veida sviestmaizēm, pateicoties lielajām plātnēm

Piemērots visa veida sviestmaizēm, pateicoties lielajām plātnēm

Piemērots visa veida sviestmaizēm, pateicoties lielajām plātnēm

Augsta temperatūra gardu maizīšu pagatavošanai

Liela jauda, kas nodrošina ātru uzsilšanu

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výborné zpracování.

Zavádějící signalizace nahřívání oproti zvyklostem a konkurenci. Kontrolka nahřívání svítí zeleně při aktivaci - kdy se ještě nedá použít. Naopak při zhasnutí zelené je sendvičovač připraven...semafor naopak?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2386/20 Gril Panini

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2386/20 Gril Panini

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.