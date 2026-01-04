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Izbeigta ražošana
HD2430/80
900 W
Regulējams termostats nodrošina izcilu rezultātu.
Ierīces lielā jauda ļauj grilēšanas plātnei ātri uzsilt, tādējādi ļoti ātri sasniedzot augstu lietošanas temperatūru un ietaupot jūsu dārgo laiku. Tas nozīmē arī, ka grila virsma saglabājas karstas, kad ēdiens ir novietots uz tās, jo lielā jauda nodrošina ātru pareizās temperatūras uzturēšanu.
Philips sviestmaižu tostera sadalošās un noslēdzošās plātnes sablīvē sastāvdaļas sviestmaizes iekšpusē.
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