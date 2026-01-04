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  • Vienkāršākā trīs vienā kombinācija
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Izbeigta ražošana

Sviestmaižu tosters

HD2430/80

Vienkāršākā trīs vienā kombinācija
Viena parocīga ierīce gardu sviestmaižu un vafeļu pagatavošanai, kā arī jūsu iecienīto ēdienu grilēšanai!
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Gardas maizītes īsā laikā

Vienkāršākā trīs vienā kombinācija

  • 900 W

Regulējams termostats nodrošina lieliskus rezultātus, gatavojot visus ēdienus

Regulējams termostats nodrošina lieliskus rezultātus, gatavojot visus ēdienus

Regulējams termostats nodrošina izcilu rezultātu.

Liela jauda ātrai uzsilšanai un patstāvīgam karstumam

Ierīces lielā jauda ļauj grilēšanas plātnei ātri uzsilt, tādējādi ļoti ātri sasniedzot augstu lietošanas temperatūru un ietaupot jūsu dārgo laiku. Tas nozīmē arī, ka grila virsma saglabājas karstas, kad ēdiens ir novietots uz tās, jo lielā jauda nodrošina ātru pareizās temperatūras uzturēšanu.

Sadalošās un noslēdzošās plātnes ieslēdz sastāvdaļas sviestmaizē

Sadalošās un noslēdzošās plātnes ieslēdz sastāvdaļas sviestmaizē

Philips sviestmaižu tostera sadalošās un noslēdzošās plātnes sablīvē sastāvdaļas sviestmaizes iekšpusē.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.