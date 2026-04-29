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Daily Collection Tosteris
Izbeigta ražošana
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HD2596/00
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Consumer Care Book Philips Daily Collection Toaster - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2596/00 - English (US)
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Kādi apbrūnināšanas iestatījumi jāizmanto šim Philips tosterim?
Philips tosteris dūmo
Philips tosterī ir iesprūdusi maize
Philips tosteris neieslēdzas
No Philips tostera nevar izņemt maizi
Nospiežot Philips tostera sviru, tā nenofiksējas
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