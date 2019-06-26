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Izbeigta ražošana
2 metāl. atveres
2 funkcijas
Matēts metāls/sarkana
Plata atvere
Iestatiet vēlamo karstuma līmeni un pagatavojiet tieši tādu tostermaizi, kādu vēlaties.
Ja maizes šķēle iesprūst tosterī, tosteris automātiski izslēgsies.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2628/00 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2628/00 Тостер