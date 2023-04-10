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Īpaši platu 2 atveru tosteris
Iebūvēts maizīšu sildītājs
Melna
Pašcentrēšanas mehānisms nocentrē katru šķēlīti neatkarīgi no tās biezuma, lai nodrošinātu vienmērīgu apgrauzdēšanu.
Iestati vēlamo karstuma līmeni un pagatavo tieši tādu tostermaizi, kādu vēlies.
Šī funkcija ļauj droši pacelt mazākas maizes šķēles
4.9
no 5
63
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
New Philips fan
10/04/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Дуже добре за свою ціну!
Придбали тостер Philips Viva Collection HD2637/90 на заміну старого від компанії Swan. І хоча Swan був класом вище, повністю задоволені новим від Philips. Добре виконує усі функції до яких ми звикли, працює стабільно. Що ще потрібно?
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер
Icon25
16/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Тостер допомагає готувати смачні сніданки.
Рекомендую цей тостер всім, хто любить швидкі і смачні сніданки. Користуюся ним вже більше 3 років і дуже задоволена.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер
16/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Ідеальні тости
Ми просто в захваті від такого здавалось би не хитрого девайсу вдома. Але сніданки тепер особливо смачні, а перекуси в дорогу і дитині з собою стали дуже очікуваними - тости з всякими начинками. Легко підрумянити хліб чи підігріти булочки і круасани, чи добре підрумянити хліб для грінок - швидко і дуже зручно. Навчились чистити тостер дуже швидко - взагалі без зусиль. Протерли поверхню, струсили крихти і витерли поверхню під тостером. Улюблена рутина сина щосуботи після сніданку тостами з авокадо))
Plusi
дуже смачні тости! основне, легко і зручно
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер
Par 10% platāka atvere, salīdzinot ar iepriekšējo modeli (HD2630)