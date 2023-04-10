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  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
  • Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju

Viva CollectionTosteris

HD2635/90

4.9
| (63) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju
Par 10% platāks atveres izmērs* kopā ar pašcentrējošiem režģiem vienmēr notur un fiksē precīzi centrā gan plānas, gan biezas, ar rokām grieztas šķēles, lai nodrošinātu vienmērīgu apbrūnināšanu.
Skatīt visas priekšrocības

Īpaši platas atveres, kurās viegli ietilpst biezas vai plānas šķēles

Kraukšķīgs grauzdiņš, gan griezts ar rokām, gan ar šķēlētāju

  • Īpaši platu 2 atveru tosteris

  • Iebūvēts maizīšu sildītājs

  • Melna

Īpaši plata atvere biezām un plānām, svaigām un saldētām šķēlēm.

Īpaši plata atvere biezām un plānām, svaigām un saldētām šķēlēm.

Pašcentrēšanas mehānisms nocentrē katru šķēlīti neatkarīgi no tās biezuma, lai nodrošinātu vienmērīgu apgrauzdēšanu.

Regulējami 7 apbrūnināšanas kontroles līmeņi

Iestati vēlamo karstuma līmeni un pagatavo tieši tādu tostermaizi, kādu vēlies.

Augstas pacelšanas funkcija drošai mazu šķēļu izņemšanai

Augstas pacelšanas funkcija drošai mazu šķēļu izņemšanai

Šī funkcija ļauj droši pacelt mazākas maizes šķēles

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

63

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2
1

10/04/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Дуже добре за свою ціну!

Придбали тостер Philips Viva Collection HD2637/90 на заміну старого від компанії Swan. І хоча Swan був класом вище, повністю задоволені новим від Philips. Добре виконує усі функції до яких ми звикли, працює стабільно. Що ще потрібно?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер

16/11/2022

Україна

Україна

Тостер допомагає готувати смачні сніданки.

Рекомендую цей тостер всім, хто любить швидкі і смачні сніданки. Користуюся ним вже більше 3 років і дуже задоволена.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер

16/11/2022

Україна

Україна

Ідеальні тости

Ми просто в захваті від такого здавалось би не хитрого девайсу вдома. Але сніданки тепер особливо смачні, а перекуси в дорогу і дитині з собою стали дуже очікуваними - тости з всякими начинками. Легко підрумянити хліб чи підігріти булочки і круасани, чи добре підрумянити хліб для грінок - швидко і дуже зручно. Навчились чистити тостер дуже швидко - взагалі без зусиль. Протерли поверхню, струсили крихти і витерли поверхню під тостером. Улюблена рутина сина щосуботи після сніданку тостами з авокадо))

Plusi

дуже смачні тости! основне, легко і зручно

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2637/90 Тостер

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Atrunas

  1. Par 10% platāka atvere, salīdzinot ar iepriekšējo modeli (HD2630)