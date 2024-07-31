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Viva Collection Tosteris
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HD2635/90
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EU Declaration of Conformity - English (US)
UK Declaration of Conformity - English (US)
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Kādi apbrūnināšanas iestatījumi jāizmanto šim Philips tosterim?
Philips tosterī ir iesprūdusi maize
Philips tosteris neieslēdzas
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