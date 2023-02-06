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  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
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Eco Conscious Edition5000. sērijas tosteris

HD2640/10

4.9
| (14) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

4 Godalgas

Brokastis garšo vēl labāk
Ik rītu pagatavo tieši tādu maizīti, kādu vēlies — eleganti un nevainojami. Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot 100% bioplastmasu** un energoefektīvas funkcijas, kas ļauj spert nelielu, taču nozīmīgu soli ceļā uz zaļāku nākotni.
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Ar Philips Eco Conscious Edition tosteri

Brokastis garšo vēl labāk

  • 100% bioplastmasa²

  • 8 grauzdēšanas iestatījumi

  • Kompakts dizains ar 2 atverēm

  • Zīda balta matēta apdare

Katru rītu pagatavo savu maizīti tieši tā, kā Tev patīk

Katru rītu pagatavo savu maizīti tieši tā, kā Tev patīk

2 atveru kompakts tosteris ar 830 W jaudu ļauj jums katru rītu baudīt tieši tādu maizīti, kāda Tev patīk.

Ilgtspējīgs dizains videi nekaitīgākai nākotnei

Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot 100% bioplastmasu², lai ražošanas procesā samazinātu tā CO2 emisijas par 14%¹. Šis revolucionārais materiāls noteikti atstās iespaidu katrā virtuvē, vienlaikus mazāk kaitējot videi.

Iebūvēts maizīšu statīvs maizīšu un mīklas izstrādājumu sildīšanai

Iebūvēts maizīšu statīvs maizīšu un mīklas izstrādājumu sildīšanai

Pateicoties iebūvētajam maizīšu statīvam, Tu vari izbaudīt savus iecienītākos siltos mīklas izstrādājumus, maizītes un smalkmaizītes atsevišķi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

14

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

06/02/2023

Україна

Україна

Тостер чудо

Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.

Plusi

Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн

Mīnusi

немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

20/10/2022

Україна

Україна

Кайфую от тостера

Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке

Plusi

Реально кайфовый

Mīnusi

Слишком классный

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

19/10/2022

Україна

Україна

Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.

Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. ¹ Aprēķins balstīts uz tādas pašas ierīces ražošanu, izmantojot bioplastmasu, to salīdzinot ar 100% neapstrādātu plastmasu (vai neapstrādātu polipropilēnu)

  2. ² Galvenais korpuss ir no 100% polipropilēna plastmasas, kas izgatavota no sertificētiem bioloģiskas bāzes avotiem saskaņā ar masas līdzsvaru (BioPP ir līdz 94% no kopējā plastmasas daudzuma).