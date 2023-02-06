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100% bioplastmasa²
8 grauzdēšanas iestatījumi
Kompakts dizains ar 2 atverēm
Zīda balta matēta apdare
2 atveru kompakts tosteris ar 830 W jaudu ļauj jums katru rītu baudīt tieši tādu maizīti, kāda Tev patīk.
Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot 100% bioplastmasu², lai ražošanas procesā samazinātu tā CO2 emisijas par 14%¹. Šis revolucionārais materiāls noteikti atstās iespaidu katrā virtuvē, vienlaikus mazāk kaitējot videi.
Pateicoties iebūvētajam maizīšu statīvam, Tu vari izbaudīt savus iecienītākos siltos mīklas izstrādājumus, maizītes un smalkmaizītes atsevišķi.
Godalgas
4.9
no 5
14
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Johhn
06/02/2023
Україна
Тостер чудо
Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.
Plusi
Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Nastya4938
20/10/2022
Україна
Akcijas daļa
Кайфую от тостера
Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке
Plusi
Реально кайфовый
Mīnusi
Слишком классный
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
19/10/2022
Україна
Akcijas daļa
Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.
Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
¹ Aprēķins balstīts uz tādas pašas ierīces ražošanu, izmantojot bioplastmasu, to salīdzinot ar 100% neapstrādātu plastmasu (vai neapstrādātu polipropilēnu)
² Galvenais korpuss ir no 100% polipropilēna plastmasas, kas izgatavota no sertificētiem bioloģiskas bāzes avotiem saskaņā ar masas līdzsvaru (BioPP ir līdz 94% no kopējā plastmasas daudzuma).