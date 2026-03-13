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Eco Conscious Edition 5000. sērijas tosteris
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HD2640/10
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Eco Conscious Collection Toaster - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (2)
Vai es varu uzsildīt smalkmaizītes vai kruasānus ar Philips tosteri?
Kādi apbrūnināšanas iestatījumi jāizmanto šim Philips tosterim?
Philips tosteris dūmo
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