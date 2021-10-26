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  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti

Izbeigta ražošana

Viva CollectionTosteris

HD2650/80

5
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
Pilnībā no metāla izgatavots tosteris ar īpaši platu atveri ar automātisku centrēšanu pat vienkāršai grauzdēšanai neatkarīgi no šķēles biezuma. Pateicoties dažādām grauzdēšanas iespējām un iebūvētam smalkmaizīšu turētājam, varat baudīt ideāli kraukšķīgus grauzdiņus, siltus konditorejas izstrādājumus un smalkmaizītes.
Skatīt visas priekšrocības

Plata atvere biezām un plānām, svaigi grieztām vai saldētām šķēlēm

Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti

  • Izstrādāts pilnībā no metāla

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Izņemama drupaču paplāte vieglai kopšanai

Izņemama drupaču paplāte vieglai kopšanai

To ir viegli kopt, pateicoties tā izņemamajai drupaču paplātei.

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

СУПЕР

Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.

Plusi

Якісний підігрів, металевий корпус

Mīnusi

Відспилезахисної кришкитність

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/80 Тостер

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/80 Тостер

07/10/2021

Україна

Україна

Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани

Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/80 Тостер

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/80 Тостер

22/06/2021

Україна

Україна

Мой элегантный помощник на кухне

Купили этот тостер по просьбе дочери. Как-то не видела в нем необходимости ранее. Но теперь он постоянно в использовании. Вкусный завтрак за 5 минут. Быстро и без хлопот. Разная степень румяности корочки. Легкость в управлении. Кнопка СТОП. Функция разогрева. Выбрала эту модель из-за элегантных форм. Благородного темного металла. На темном металле не остается отпечатков как на простой нержавейке. Очень легко за тостером ухаживать. Хотелось бы в комплекте иметь тонкую металлическую крышку, но увы.

Plusi

легкость управления, элегантный вид, металлический корпус, качественная прожарка разных степеней румяности

Mīnusi

нет крышки.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/80 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/80 Тостер

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