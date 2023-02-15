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Maizīšu sildītājs sviestmaižu un kruasānu uzsildīšanai
Īpaši platas atveres un 8 grauzdēšanas līmeņi
To ir viegli kopt, pateicoties izņemamajai drupaču paplātei.
Maizīšu turētājs maizīšu un kruasānu sildīšanai.
4.8
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Anndr
15/02/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудовий прилад, рекомендую!
Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Едуард
05/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Тостер
Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
07/11/2021
Україна
Стильный, имеет встроенную функцию подогрева
Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал