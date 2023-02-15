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  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
  • Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti

Viva CollectionTosteris — 2 šķēles, plata atvere, metāla

HD2650/90

4.8
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti
Pilnībā no metāla izgatavots tosteris ar īpaši platu atveri ar automātisku centrēšanu pat vienkāršai grauzdēšanai neatkarīgi no šķēles biezuma. Pateicoties dažādām grauzdēšanas iespējām un iebūvētam maizīšu turētājam, vari baudīt ideāli kraukšķīgus grauzdiņus, siltus konditorejas izstrādājumus un smalkmaizītes.
Skatīt visas priekšrocības

Plata atvere biezām, plānām, svaigi grieztām vai saldētām šķēlēm

Izcili kraukšķīgi grauzdiņi – griezti ar rokām vai fasēti

  • Tikai no metāla

  • Maizīšu sildītājs sviestmaižu un kruasānu uzsildīšanai

  • Īpaši platas atveres un 8 grauzdēšanas līmeņi

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Izņemama drupaču paplāte vieglai tīrīšanai

Izņemama drupaču paplāte vieglai tīrīšanai

To ir viegli kopt, pateicoties izņemamajai drupaču paplātei.

Maizīšu turētājs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Maizīšu turētājs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Maizīšu turētājs maizīšu un kruasānu sildīšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

15/02/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий прилад, рекомендую!

Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

05/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Тостер

Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

07/11/2021

Україна

Україна

Стильный, имеет встроенную функцию подогрева

Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.