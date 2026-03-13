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Viva Collection Tosteris — 2 šķēles, plata atvere, metāla
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HD2650/90
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Eco passport Philips Viva Collection Toaster - English (US)
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Vai es varu uzsildīt smalkmaizītes vai kruasānus ar Philips tosteri?
Kādi apbrūnināšanas iestatījumi jāizmanto šim Philips tosterim?
Philips tosteris dūmo
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