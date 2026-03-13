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HD4622/20
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User Manual Philips Kettle
Izmantojot šīs Philips elektriskās mazās tējkannas HD4622/20 unikālo vienas tasītes indikatoru, varat uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu. Tādējādi varat ietaupīt līdz pat 50% enerģijas un samazināt ietekmi uz vidi.
Philips tējkanna neieslēdzas
Philips tējkannas iekšpuse ir netīra un ar maziem plankumiem
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