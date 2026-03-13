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Tējkanna

HD4667/20

Tējkanna

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Kettle

  • PDF fails, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Izturīgajai metāla Philips elektriskajai tējkannai HD4667/20 ir plakans sildelements, kas ūdeni uzsilda īpaši ātri un ir viegli tīrāms. Mazgājamais atkaļķošanas filtrs attīra ūdeni un līdz ar to arī dzērienus.

  • PDF fails
  • 29 September 2026

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