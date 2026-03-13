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Tējkanna
Izbeigta ražošana
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HD4667/20
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User Manual Philips Kettle
Izturīgajai metāla Philips elektriskajai tējkannai HD4667/20 ir plakans sildelements, kas ūdeni uzsilda īpaši ātri un ir viegli tīrāms. Mazgājamais atkaļķošanas filtrs attīra ūdeni un līdz ar to arī dzērienus.
Philips tējkanna neieslēdzas
Philips tējkannas iekšpuse ir netīra un ar maziem plankumiem