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Tējkanna

HD4670/20

Tējkanna

Izbeigta ražošana

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User Manual Philips Kettle

  • PDF fails, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Izmantojot šīs stilīgas Philips metāla tējkannas unikālo vienas krūzes ūdens līm. indikatoru, varat uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu. Tādēļ varat ietaupīt līdz pat 66% enerģijas un samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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