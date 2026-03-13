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HD4670/20
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User Manual Philips Kettle
Izmantojot šīs stilīgas Philips metāla tējkannas unikālo vienas krūzes ūdens līm. indikatoru, varat uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu. Tādēļ varat ietaupīt līdz pat 66% enerģijas un samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.
Philips tējkanna neieslēdzas
Philips tējkannas iekšpuse ir netīra un ar maziem plankumiem
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