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Viva Collection Tējkanna

Izbeigta ražošana

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Viva CollectionTējkanna

HD4677/20

Viva Collection Tējkanna

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4677/20 - English (US)

  • PDF fails, 945.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF fails, 776.9 kB
  • 13 March 2026

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