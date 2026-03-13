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Viva Collection Tējkanna
Izbeigta ražošana
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HD4677/40
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4677/40 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Kettle
Philips tējkanna neieslēdzas
Philips tējkannas iekšpuse ir netīra un ar maziem plankumiem
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