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Izbeigta ražošana
HD4681/55
1,7 l, 2400 W
Ūdens līmeņa indikators
Plastmasa
Atverams vāks
Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.
Multi drošības sistēma pret izvārīšanos, ar automātisko izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies
Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators abās pusēs
4.2
no 5
9
Atsauksmes
Elżbieta Figura
28/11/2021
Polska
Bardzo wytrzymały
Czajnik jest super, dawno kupiony, działa bez zarzutu, ładny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4681/55 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4681/55 Czajnik
krzychow
20/05/2012
Polska
polecam
Wszystko tip top. Jedyna wada to to, że jest to najgłośniejszy znany mi czajnik. Ale za to b. szybko gotuje.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4681/00 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4681/00 Czajnik
Ta89Enko
11/04/2019
Україна
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням, і навіть більше того))) Я відразу помітила, що він зроблений з якісного пластику, що не має сторонніх запахів навіть при нагріванні. Не вмикається без води. При використанні 2 роки ні разу не протікав. Єдиним недоліком вважаю дизайн кришки через те, що вона зроблена на шарнірах
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4681/05 Чайник
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4681/05 Чайник