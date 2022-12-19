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Izbeigta ražošana
3D sildīšana
Pakāp. gatavošana
MyRecipe
5 L
22+ iestatītas programmas nodrošina vieglu gatavošanu.
Pakāpeniska gatavošana funkcija iecienīto ēdienu pielāgošanai.
3D sildīšanas funkcija vienmērīgi gatavotiem ēdieniem
4.7
no 5
587
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Yulia_29
19/12/2022
Україна
гарна помічиця
Використовую її вже більше 4 років та не маю нарікань. Дуже зручна у використанні)
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Sashka92
19/11/2022
Україна
Де знайти змінну чашу
Підскажіть де можна купити змінну чашу на дану модель мультиварки
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Referi22
09/12/2021
Україна
Супер функционал.
Всё готовит на отлично! Много программ для приготовления еды.
Plusi
Большой функционал
Mīnusi
Нету
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4749/70 Мультиварка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4749/70 Мультиварка