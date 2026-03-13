10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Multicooker, grili un tvaicētāji
Visas sērijas
Multicooker
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HD4749/70
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Local Recipe Booklet Philips Multicooker HD4749/70
User Manual Philips Multicooker HD4749/70
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim