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Daily Collection Tosteris
Izbeigta ražošana
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HD4825/00
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Eco passport Philips Daily Collection Toaster - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD4825/00 - English (US)
Visi (2)
Vai es varu uzsildīt smalkmaizītes vai kruasānus ar Philips tosteri?
Kādi apbrūnināšanas iestatījumi jāizmanto šim Philips tosterim?
Philips tosterī ir iesprūdusi maize
Philips tosteris neieslēdzas
Nospiežot Philips tostera sviru, tā nenofiksējas