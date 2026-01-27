  • 8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
4300. sērijaEspreso kafijas automāts

EP4346/71

4.7
| (600) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
Tikai ar vienu pieskārienu pogai var viegli pagatavot tādus aromātiskus kafijas dzērienus kā espreso, melna kafija, kapučīno un late makjato. LatteGo pārklāj piena dzērienus ar zīdainām putām, to ir vienkārši uzstādīt, un tīrīšana aizņem tikai 15 sekundes*
Ar LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmo piena sistēmu*

8 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

  • 8 dzērieni

  • LatteGo

  • Melna

8 kafijas dzērieni — arī late makjato, vienkārši nospiežot pogu

Kafijas dzēriens ikvienam mirklim! No stipra espreso līdz gardam kapučīno – espreso kafijas automāts sniedz izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās!

Samtains, svaigi pagatavots kapučīno.

Izbaudi samtainu kapučīno, pat ar savu iecienītāko augu piena alternatīvu. Pateicoties cikloniskajai putošanas tehnoloģijai, LatteGo dažāda veida pienu un augu valsts piena alternatīvas ar piemērotu tauku un olbaltumvielu daudzumu pārvērš nevainojami blīvā putu slānī.

Līdz 5000 tasīšu*** bez atkaļķošanas, pateicoties AquaClean

Nomainot filtru pēc tam, kad automātā parādījies norādījums to darīt, nevajadzēs atkaļķot ierīci līdz 5000 tasīšu pagatavošanai***, un kafija tiks pagatavota no tīra un dzidra ūdens.

Tehniskā specifikācija

RIEKSTS

27/01/2026

Latvija

Verificēts pircējs

Produkts atbilt manām vajadzībām, tā bija lieliska

Var pagatavit ļoti gardu adiju, ērti lietojams. Noteikti ietektu arī citiem iehādāries šādu ierīxi.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300. sērija EP4341/51 Espreso kafijas automāts

Pasniedzējs

24/12/2022

Latvija

Verificēts pircējs

Philips 4300 Series

"loti vienkārša atbilde. Internetā izpētiju piedāvājumus, apskatījos komentārus un man patika. Esmu ļoti apmierināts.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 4300. sērija EP4343/70 Espreso kafijas automāti

kafijas draugs

15/09/2021

Latvija

Kvalitāte par pieņemamu cenu

Līdz šim lietoju Philips saeco kafijas automātu, izdomāju, ka jāpamēģina kas jauns. Esmu ļoti patīkami pārsteigta, kvalitātes ziņā nearko neatšķiras no īpaši dārgajiem kafijas automātiem. Izskats gaumīgs, gatavojamais produkts baudāms, piena putas stingras. Vislabāk man patīk, ka pats vari regulēt kafijas stiprumu un tilpumu. Šis automāts ir kompromisa variants, ja ģimentē ir atšķirīgas kafijas gaumes un paradumi. Piena tvertne nesagādā problēmas, viegli izskalot. Noņem ieliec ledusskapī, ja gatavosi dzērienu arī vēlāk un vakarā izskalo. Vienīgais mīnuss, ka nav tasīšu sildītāja, dzēriens jau ielejot krūzē sāk atdzist. Bērns ar nav apdalīts. Ieber kakao pulveri un palaid karstas piena putas. Sanāk gards gaisīgs kakao. Mājai un vidēja izmēra birojam izcils variants. Vai produkts ir attaisnojis manas cerības, jā ir. Ceru, ka kalpos ilgi, ilgi.

Plusi

Ātri uzsilst, pilnībā automatizēts, gatavošanas procesā nekas nešļakstas, līdz ar to nav papildus jāuzkopj, viegli izņemamas detaļas, īss dzēriena pagatavošanas laiks, trīskrāsu ekrāns, kas automātam piedod elegantu šarmu, lietošanas profils kur saglabā savu kafijas recepti ir izcila inovācija. Trīs pogu pieskārieni un kafija jau gatavojas, ietaupi laiku un baudi nemainīgu kvalitāti.

Mīnusi

Nav krūzīšu sildītājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 4300. sērija EP4341/50 Espreso kafijas automāti

Atrunas

  1. Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espresso automāti (2023)

  2. Salīdzinot ar iepriekšējiem Philips espresso automātiem

  3. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.