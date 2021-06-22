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Ar stikla krūzi
Vārīšanas un pagatavošanas sistēma
Alumīnijs
Philips kafijas automātam ir unikāla vārīšanas un pagatavošanas sistēma. Vispirms tiek uzvārīts ūdens, pēc tam tas plūst caur maltajai kafijai. Pateicoties augstajai pagatavošanas temperatūrai, kas sasniedz 93°C vai vairāk, tiek iegūta visbagātīgākā filtrētās kafijas garša un satriecošs aromāts.
8–12 tasēm, radīts, lai optimāli saglabātu kafijas garšu.
Pilēšanas apturēšana, lai apturētu gatavošanu, ja vēlaties ieliet tasi kafijas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Landser
22/06/2021
Україна
Хороший дизайн
Отличный дизайн, она не такая громоздкая как фото.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22