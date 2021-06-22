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  • Fantastiska garša un bagātīgs aromāts
  • Fantastiska garša un bagātīgs aromāts
  • Fantastiska garša un bagātīgs aromāts
  • Fantastiska garša un bagātīgs aromāts
  • Fantastiska garša un bagātīgs aromāts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fantastiska garša un bagātīgs aromāts
  • Fantastiska garša un bagātīgs aromāts
  • Fantastiska garša un bagātīgs aromāts
  • Fantastiska garša un bagātīgs aromāts

Izbeigta ražošana

Aluminium CollectionKafijas automāts

HD5410/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Fantastiska garša un bagātīgs aromāts
Šis elegantais kafijas automāts sniedz iespēju izbaudīt bagātīgu aromātu un pilnu garšu, pateicoties unikālajai sistēmai "Uzvāri un pagatavo"
Skatīt visas priekšrocības

Izcila kafijas gatavošanas sistēma "Uzvāri un pagatavo"

Fantastiska garša un bagātīgs aromāts

  • Ar stikla krūzi

  • Vārīšanas un pagatavošanas sistēma

  • Alumīnijs

Vārīšanas un pagatavošanas sistēma vislabākā aromāta un garšas iegūšanai

Vārīšanas un pagatavošanas sistēma vislabākā aromāta un garšas iegūšanai

Philips kafijas automātam ir unikāla vārīšanas un pagatavošanas sistēma. Vispirms tiek uzvārīts ūdens, pēc tam tas plūst caur maltajai kafijai. Pateicoties augstajai pagatavošanas temperatūrai, kas sasniedz 93°C vai vairāk, tiek iegūta visbagātīgākā filtrētās kafijas garša un satriecošs aromāts.

Aromāta krūze

Aromāta krūze

8–12 tasēm, radīts, lai optimāli saglabātu kafijas garšu.

Pilienapture

Pilienapture

Pilēšanas apturēšana, lai apturētu gatavošanu, ja vēlaties ieliet tasi kafijas

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/06/2021

Україна

Україна

Хороший дизайн

Отличный дизайн, она не такая громоздкая как фото.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка

Date of Use 2020-05-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка

Date of Use 2020-05-22

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.