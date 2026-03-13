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Aluminium Collection Kafijas automāts

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Aluminium CollectionKafijas automāts

HD5410/00

Aluminium Collection Kafijas automāts

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00

  • PDF fails, 1.9 MB
  • 13 March 2026

Šis elegantais kafijas automāts sniedz iespēju izbaudīt bagātīgu aromātu un pilnu garšu, pateicoties unikālajai sistēmai "Uzvāri un pagatavo"

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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