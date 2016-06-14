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  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
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  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Taukvāres katls

HD6159/55

4.9
| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
Izbaudiet ceptu ēdienu kopā: šajā Philips taukvāres katlā var cept daudz porciju vienā reizē! Tīrīšana ir ārkārtīgi vienkārša ar izņemamo trauku un trauku mazgāšanas mašīnā mazgājamām daļām. Papildu eļļas tvertne ir ideāla eļļas filtrēšanai un glabāšanai.
Skatīt visas priekšrocības

Taukvāres katls lielām ģimenes maltītēm

Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

  • 1300 g

  • noņemamais trauks

  • Ar taimeri

Īpaši liela ietilpība ģimenes izmēra porcijām

Atsevišķs digitālais taimeris ļauj iepriekš uzstādīt cepšanas laiku

Atsevišķs digitālais taimeris ļauj iepriekš uzstādīt cepšanas laiku

Vienmēr viegli iepriekš uzstādāms cepšanas laiks. Taimeri var viegli noņemt no cepšanas iekārtas korpusa un nolikt: jums vairs nav jāuzrauga ēdiens!

Noņemams daudzslāņu filtrs samazina nevēlamās cepšanas smakas

Noņemams daudzslāņu filtrs samazina nevēlamās cepšanas smakas

Philips taukvāres katls novērš nevēlamas cepšanas smakas, un to var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā. Nav nepieciešamības pēc rezerves varianta.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

14/06/2016

Polska

Polska

Świetna frytownica

Frytownicę Philips HD 6159/55 posiadam od 3 lat. Jestem z niej bardzo zadowolony. Szybko się nagrzewa i dobrze smaży frytki i nie tylko. Wszystkie części (oprócz obudowy) można myć w zmywarce. Świetnym dodatkiem jest pojemnik na olej.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6159 Frytownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6159 Frytownica

25/02/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra frytownica

Od roku jestem posiadaczką Frytkownicy Philips Cucina HD6159/55. Największym plusem jest wyjmowany pojemnik na olej, który można swobodnie wyjąć i umyć. Smażę w niej frytki, rybę, pałki z kurczaka. Wszystko wychodzi pyszne. Frytkownica bardzo łatwa w użyciu. Cena nie jest wysoka. Polecam.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6159 Frytownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6159 Frytownica

29/11/2013

Polska

Polska

Ta frytkownica jest wspaniała.

Frytkownica jest łatwa w czyszczeniu, dzięki wyjmowanej misie i odłączanej pokrywie. Czas przygotowywania potraw jest krótki np. frytki są gotowe w max 5 minut. Posiada ona także wyjmowany zegar cyfrowy, który odlicza nam czas przygotowywania potraw, co jest bardzo pomocne, z nim napewno nie spalimy jedzenia, ponieważ zegar wydaje dźwięk, który informuje nas, że minął czas. Gorąco polecam!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6159 Frytownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6159 Frytownica

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.