Nie dość że prosty w obsłudze, bardzo przydatny to jeszcze mogę każdy element włożyć do zmywarki co daje mi gwarancję , że wszystko co robię w frytkownicy jest czyste i zdrowe. Urządzenie nie jest duże dlatego swobodnie mieści się w szafce kuchennej. Wygląd jest bardzo fajny.