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Izbeigta ražošana
1300 g
noņemamais trauks
Ar taimeri
Vienmēr viegli iepriekš uzstādāms cepšanas laiks. Taimeri var viegli noņemt no cepšanas iekārtas korpusa un nolikt: jums vairs nav jāuzrauga ēdiens!
Philips taukvāres katls novērš nevēlamas cepšanas smakas, un to var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā. Nav nepieciešamības pēc rezerves varianta.
4.9
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Przemek80
14/06/2016
Polska
Świetna frytownica
Frytownicę Philips HD 6159/55 posiadam od 3 lat. Jestem z niej bardzo zadowolony. Szybko się nagrzewa i dobrze smaży frytki i nie tylko. Wszystkie części (oprócz obudowy) można myć w zmywarce. Świetnym dodatkiem jest pojemnik na olej.
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Monika83
25/02/2015
Polska
Bardzo dobra frytownica
Od roku jestem posiadaczką Frytkownicy Philips Cucina HD6159/55. Największym plusem jest wyjmowany pojemnik na olej, który można swobodnie wyjąć i umyć. Smażę w niej frytki, rybę, pałki z kurczaka. Wszystko wychodzi pyszne. Frytkownica bardzo łatwa w użyciu. Cena nie jest wysoka. Polecam.
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angela19
29/11/2013
Polska
Ta frytkownica jest wspaniała.
Frytkownica jest łatwa w czyszczeniu, dzięki wyjmowanej misie i odłączanej pokrywie. Czas przygotowywania potraw jest krótki np. frytki są gotowe w max 5 minut. Posiada ona także wyjmowany zegar cyfrowy, który odlicza nam czas przygotowywania potraw, co jest bardzo pomocne, z nim napewno nie spalimy jedzenia, ponieważ zegar wydaje dźwięk, który informuje nas, że minął czas. Gorąco polecam!!!
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