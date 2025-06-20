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HD6212/90
Dūmotājs
Garšas pastiprinātājs
Regulējama temperatūra
2400 W
Liela grilēšanas virsma: 1250 cm²
Pievienojiet kokskaidas un aizveriet vāku, lai gaļa un zivs iegūtu piesātinātu barbekjū dūmu garšu.
Aromāta pastiprinātājs bagātina ēdiena garšu ar dabisku garšaugu vai vīna aromātu.
Pieci grilēšanas temperatūras līmeņi, lai ideāli pagatavotu ikvienu produktu.
2.4
no 5
7
Atsauksmes
Mama8
20/06/2025
Magyarország
Csodálatos készülék!
A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips asztali grillsütő
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ZoliBp
27/09/2025
Magyarország
Verificēts pircējs
Szépen teszi a dolgát
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips asztali grillsütő
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips asztali grillsütő
Zhavasi
31/07/2025
Magyarország
Lassan süss, tovább érsz
Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips asztali grillsütő
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Salīdzinot ar Philips HD6212 bez tauku noteces, gatavojot liellopu gaļas burgeru.