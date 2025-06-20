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  • Izcili gardiem grilētiem ēdieniem
  • Izcili gardiem grilētiem ēdieniem
  • Izcili gardiem grilētiem ēdieniem
  • Izcili gardiem grilētiem ēdieniem
  • Izcili gardiem grilētiem ēdieniem
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  • Izcili gardiem grilētiem ēdieniem
  • Izcili gardiem grilētiem ēdieniem
  • Izcili gardiem grilētiem ēdieniem
  • Izcili gardiem grilētiem ēdieniem

Galda grils

HD6212/90

2.4
| (7) Atsauksmes
Izcili gardiem grilētiem ēdieniem
Gatavojiet izcilus grilētus ēdienus mājās ar Philips galda grilu. No dūmu aromāta līdz mīkstiem steikiem — stikla vāks pilnvērtīgi saglabā ēdienu garšu gardām grilētām maltītēm.
Skatīt visas priekšrocības

Dūmotājs un aromāta pastiprinātājs teicamai garšai

Izcili gardiem grilētiem ēdieniem

  • Dūmotājs

  • Garšas pastiprinātājs

  • Regulējama temperatūra

  • 2400 W

  • Liela grilēšanas virsma: 1250 cm²

Izbaudiet bārbekjū dūmu garšu

Izbaudiet bārbekjū dūmu garšu

Pievienojiet kokskaidas un aizveriet vāku, lai gaļa un zivs iegūtu piesātinātu barbekjū dūmu garšu.

Aromāta pastiprinātājs garšaugiem, vīnam u. c.

Aromāta pastiprinātājs garšaugiem, vīnam u. c.

Aromāta pastiprinātājs bagātina ēdiena garšu ar dabisku garšaugu vai vīna aromātu.

Regulējama temperatūra perfektiem rezultātiem

Regulējama temperatūra perfektiem rezultātiem

Pieci grilēšanas temperatūras līmeņi, lai ideāli pagatavotu ikvienu produktu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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2.4

no 5

7

Atsauksmes

3
2

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

Csodálatos készülék!

A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips asztali grillsütő

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips asztali grillsütő

27/09/2025

Magyarország

Magyarország

Verificēts pircējs

Szépen teszi a dolgát

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips asztali grillsütő

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips asztali grillsütő

31/07/2025

Magyarország

Magyarország

Lassan süss, tovább érsz

Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips asztali grillsütő

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips asztali grillsütő

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinot ar Philips HD6212 bez tauku noteces, gatavojot liellopu gaļas burgeru.