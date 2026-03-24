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HD6212/90
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No Philips grila korpusa rodas daudz dūmu vai deguma smaka:
Philips grila plāksnes neuzkarst vienmērīgi
Philips grila nepiedegošais pārklājums ir bojāts
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