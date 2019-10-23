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  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem

Izbeigta ražošana

Daily CollectionGalda grils

HD6320/20

2.2
| (11) Atsauksmes
Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
Philips galda grils ar divpusēju plātni. Gludā virsma ir lieliski piemērota lēnai ēdiena gatavošanai, piemēram, dārzeņiem, zivīm un garnelēm, savukārt rievotā virsma ir paredzēta grilētiem gaļas ēdieniem, piemēram, steikam, hamburgeriem vai desiņām, un uz ēdiena atstāj apetīti rosinošas grilēšanas svītras.
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Divpusējs grils: gludas un rievotas plātnes

Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem

  • 1500 W

  • Dubulta plātne: rievota/gluda plātne

  • 420 x 240 mm

Divpusēja plātne ar gludu un rievotu virsmu

Divpusēja plātne ar gludu un rievotu virsmu

Divpusējo plātni var apgriezt un tādēļ varat gatavot gan uz rievotās, gan gludās grilēšanas virsmas, lai izbaudītu ēdienu sev vēlamajā veidā. Gludā virsma ir piemērota nelielu pārtikas gabalu gatavošanai. Rievotā virsma uz gaļas gabaliem rada neticamu uz liesmas grilētas gaļas efektu.

Iestrādāta tauku paplāte lieko tauku savākšanai

Iestrādāta tauku paplāte lieko tauku savākšanai

Liekie tauki tiek novadīti uz trauku mazgājamā mašīnā mazgājamu tauku paplāti

Grilēšanas virsma ar nepiedeg. pārklājumu grilēšanai bez eļļas

Grilēšanas virsma ar nepiedeg. pārklājumu grilēšanai bez eļļas

Pateicoties grilēšanas virsmai ar nepiedegošo pārklājumu, varat gatavot bez eļļas, tādējādi pilnībā izbaudot ēdiena garšu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.2

no 5

11

Atsauksmes

3

23/10/2019

България

България

Verificēts pircējs

Чудесен продукт

След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам

Plusi

работи с на батерия и с кабел

Mīnusi

засега няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6321/20 Table grill

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6321/20 Table grill

22/01/2017

България

България

отлично

лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD6323/20 Table grill

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD6323/20 Table grill

20/06/2016

България

България

Verificēts pircējs

Продукта е практичен.

Практичен продукт. Лесен за почистване. Улуснява с двете различни страни на плочата. Харесва ми и фабричният наклон за оттичане на мазнината. Конкретно при мен се получи проблем с плочата, тъй като се промени симетрията и няма правилна форма и не ляга плътно на мястото си. Получи се измятане.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD6323/20 Table grill

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD6323/20 Table grill

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