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  • Vienkārši baudiet savu kafiju
  • Vienkārši baudiet savu kafiju

Izbeigta ražošana

SENSEO® OriginalKafijas tablešu automāts

HD7810/70

5

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vienkārši baudiet savu kafiju

Lieliska kafija, tikai pieskaroties pogai! SENSEO® oriģinālais kafijas automāts ir viegli lietojams apvienojumā ar īpaši izstrādātajām SENSEO® kafijas tabletēm.

Skatīt visas priekšrocības

ar SENSEO® Original kafijas tablešu automātu

Vienkārši baudiet savu kafiju

  • 2 tases vienā reizē

  • Klasiski zila

Vienīgais kafijas spilventiņu automāts, kas pagatavo 2 tases vienlaikus.

Vienīgais kafijas spilventiņu automāts, kas pagatavo 2 tases vienlaikus.

Pagatavo vienu vai divas tases gardas SENSEO® kafijas ātrāk nekā minūtes laikā.

Automātiska izslēgšanās pēc 30 min. enerģijas taupīšanai un drošībai

Automātiska izslēgšanās pēc 30 min. enerģijas taupīšanai un drošībai

SENSEO® kafijas automāts automātiski izslēdzas 30 minūtes pēc kafijas pagatavošanas, lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas un garantētu ierīces drošību.

Kafija, tikai pieskaroties pogai

Kafija, tikai pieskaroties pogai

Ar šo kafijas spilventiņu automātu var vienkārši pagatavot vienu vai divas tases kafijas, izmantojot tikai vienu pogu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Finom kávét főz,sokféle kávépárna kapható hozzá,mindenki talál számára megfelelőt! Nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Original HD7810/55 Kávéfőző

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Original HD7810/55 Kávéfőző

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, krémes ízvilág

Könnyű használat, krémes ízvilág, változatos kávépárna kínálat

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eredeti HD7810/60 kávépárnás kávéfőző

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eredeti HD7810/60 kávépárnás kávéfőző

10/05/2019

România

România

Super

Foarte usor de folosit. Are accesoriu ce permite si folosirea pad-urilor de capucino. Rezultate mai bune decat la aparatele cu capsule. Recenzie din Campania Philips.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Original HD7810/55 Aparat de cafea cu paduri

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Original HD7810/55 Aparat de cafea cu paduri

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.