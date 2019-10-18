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Vienkārši baudiet savu kafiju
Lieliska kafija, tikai pieskaroties pogai! SENSEO® oriģinālais kafijas automāts ir viegli lietojams apvienojumā ar īpaši izstrādātajām SENSEO® kafijas tabletēm.
2 tases vienā reizē
Klasiski zila
Pagatavo vienu vai divas tases gardas SENSEO® kafijas ātrāk nekā minūtes laikā.
SENSEO® kafijas automāts automātiski izslēdzas 30 minūtes pēc kafijas pagatavošanas, lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas un garantētu ierīces drošību.
Ar šo kafijas spilventiņu automātu var vienkārši pagatavot vienu vai divas tases kafijas, izmantojot tikai vienu pogu.
5.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Doraemon
18/10/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Finom kávét főz,sokféle kávépárna kapható hozzá,mindenki talál számára megfelelőt! Nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Original HD7810/55 Kávéfőző
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Original HD7810/55 Kávéfőző
souvenir
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, krémes ízvilág
Könnyű használat, krémes ízvilág, változatos kávépárna kínálat
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eredeti HD7810/60 kávépárnás kávéfőző
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eredeti HD7810/60 kávépárnás kávéfőző
MyhaEla15
10/05/2019
România
Super
Foarte usor de folosit. Are accesoriu ce permite si folosirea pad-urilor de capucino. Rezultate mai bune decat la aparatele cu capsule. Recenzie din Campania Philips.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Original HD7810/55 Aparat de cafea cu paduri
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Original HD7810/55 Aparat de cafea cu paduri