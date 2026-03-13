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SENSEO® Original Kafijas tablešu automāts

Izbeigta ražošana

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SENSEO® OriginalKafijas tablešu automāts

HD7810/70

SENSEO® Original Kafijas tablešu automāts

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips - English (US)

  • PDF fails, 981.7 kB
  • 13 March 2026

Lieliska kafija, tikai pieskaroties pogai! SENSEO® oriģinālais kafijas automāts ir viegli lietojams apvienojumā ar īpaši izstrādātajām SENSEO® kafijas tabletēm.

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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