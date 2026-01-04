ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vienkārši baudiet savu kafiju
  • Vienkārši baudiet savu kafiju

Izbeigta ražošana

SENSEO® OriginalKafijas tablešu automāts

HD7812/50

Vienkārši baudiet savu kafiju

Lieliska kafija, tikai pieskaroties pogai! SENSEO® oriģinālais kafijas automāts ir viegli lietojams apvienojumā ar īpaši izstrādātajām SENSEO® kafijas tabletēm.

Skatīt visas priekšrocības

ar SENSEO® Original kafijas tablešu automātu

Vienkārši baudiet savu kafiju

  • 2 tases vienā reizē

  • Sudraba

Vienīgais kafijas spilventiņu automāts, kas pagatavo 2 tases vienlaikus.

Vienīgais kafijas spilventiņu automāts, kas pagatavo 2 tases vienlaikus.

Pagatavo vienu vai divas tases gardas SENSEO® kafijas ātrāk nekā minūtes laikā.

Automātiska izslēgšanās pēc 60 min, lai taupītu enerģiju

Automātiska izslēgšanās pēc 60 min, lai taupītu enerģiju

SENSEO® kafijas automāts automātiski izslēdzas pēc 60 minūtēm, ļaujot taupīt enerģiju.

Gards kafijas putu slānis, kas apliecina SENSEO® kvalitāti

Gards kafijas putu slānis, kas apliecina SENSEO® kvalitāti

Izsmalcinātā SENSEO® kafijas izlase un unikālā SENSEO® pagatavošanas sistēma nodrošina, ka nevainojamā kafijas tase vienmēr ir ar bagātīgu un gardu kafijas putu slāni, kas ir pierādījums labākajai garšai un kvalitātei.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.