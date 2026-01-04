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Izbeigta ražošana
HD7812/50
Vienkārši baudiet savu kafiju
Lieliska kafija, tikai pieskaroties pogai! SENSEO® oriģinālais kafijas automāts ir viegli lietojams apvienojumā ar īpaši izstrādātajām SENSEO® kafijas tabletēm.
2 tases vienā reizē
Sudraba
Pagatavo vienu vai divas tases gardas SENSEO® kafijas ātrāk nekā minūtes laikā.
SENSEO® kafijas automāts automātiski izslēdzas pēc 60 minūtēm, ļaujot taupīt enerģiju.
Izsmalcinātā SENSEO® kafijas izlase un unikālā SENSEO® pagatavošanas sistēma nodrošina, ka nevainojamā kafijas tase vienmēr ir ar bagātīgu un gardu kafijas putu slāni, kas ir pierādījums labākajai garšai un kvalitātei.
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